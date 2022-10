Inter-Barcellona, UFFICIALE: piove sul bagnato, cinque assenti

Domani sera, a San Siro, Inter-Barcellona, sfida cruciale per gli equilibri del girone C di Champions League: assenze a raffica

Inter-Barcellona, di domani sera, può rappresentare la più classica delle sliding doors nel corso di una stagione. Una partita già decisiva, o comunque di importanza capitale, per tanti motivi. Dove anche i dettagli possono fare la differenza.

Le difficoltà dell’Inter in questo momento sono evidenti. I nerazzurri arrivano a questa gara nelle peggiori condizioni possibili, con un altro ko in campionato a pesare sul momento di squadra. La posizione di Simone Inzaghi si fa delicatissima da vari punti di vista. Il tecnico si gioca, oltre a punti fondamentali per tentare di passare il turno in Champions League, la sua stessa conferma e cerca una scossa da parte dei suoi. Il doppio confronto con i catalani (le squadre sono attualmente a pari punti, 3 a testa, nel girone C) nell’arco di una settimana definirà con ogni probabilità il futuro europeo in questa stagione per il club meneghino. E potrebbe anche risultare fondamentale per quello dell’allenatore. Che intanto deve barcamenarsi pure con le assenze.

Inter-Barcellona, Xavi con tanti infortunati: mancano in cinque tra i convocati

Ma anche il Barcellona, al netto di aver trovato la vetta della Liga in condominio con il Real Madrid, in seguito al pari dei ‘Blancos’ contro l’Osasuna di ieri sera, non se la passa benissimo da questo punto di vista. Xavi è infatti alle prese con molteplici infortuni e la lista dei convocati diramata poco fa registra numerose assenze. Ai lungodegenti Araujo e Bellerin, si aggiungono infatti quelle dei vari Koundè, De Jong e Depay che non saranno della sfida domani sera sul prato di San Siro. Pur se incerottata, comunque, la compagine blaugrana sarà avversario pericolosissimo per l’Inter. E potrà contare naturalmente su di un Lewandowski che appare in forma strepitosa.

Di seguito, l’elenco dei convocati di Xavi per il match di domani: Ter Stegen, Inaki Pena, Tenas, Christensen, Garcia, Piquè, Marcos Alonso, Jordi Alba, Balde, Sergi Roberto, Busquets, Pedri, Gavi, Kessie, Pablo Torre, Ansu Fati, Ferran Torres, Dembelè, Raphinha, Lewandowski, Casadò.