Juve e Milan sotto pressione: l’offerta ufficiale è arrivata

Juventus e Milan continuano a osservare un obiettivo per il colpo a parametro zero, ma arriva l’offerta ufficiale che aumenta la pressione

Il calciomercato non si ferma mai, anche in un momento molto importante della stagione, in cui non ci sarà tempo per riposare per squadre come Juventus e Milan che giocano anche la Champions League e affronteranno diverse sfide ravvicinate. I bianconeri ieri sera sono riusciti a tornare alla vittoria battendo il Bologna per 3-0. Tre punti e tre gol anche per i rossoneri, con la vittoria last minute in casa dell’Empoli.

Entrambe le squadre ora saranno impegnate in Champions League, rispettivamente contro Maccabi Haifa e Chelsea, due scontri fondamentali per il cammino in Europa delle due italiane. Nel frattempo sia la Juventus che il Milan continuano a essere attente in chiave calciomercato, dove osservano da tempo una possibile occasione a parametro zero. Attenzione però all’offerta ufficiale pervenuta.

Futuro Ndicka, c’è l’offerta di rinnovo: Juventus e Milan più lontane

Il futuro di Evan Ndicka continua a essere un punto interrogativo. Il difensore dell’Eintracht Francoforte, reduce da una grande stagione che ha portato alla conquista dell’Europa League con il club tedesco, ancora non sa quale sarà il suo club il prossimo anno, visto il contratto in scadenza nel 2023. Da tempo sulle sue tracce in Italia ci sono sia la Juventus che il Milan, che in difesa avrebbero sicuramente bisogno di qualche nuovo innesto.

Ad affievolire le speranze dei due club italiani di mettere a segno il colpo a parametro zero però è la notizia che arriva dalla Germania. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘SkySport.de’ Florian Plattenberg, l’Eintracht Francoforte avrebbe recapitato a Ndicka un’offerta per il rinnovo del contratto fino al 2025, che potrebbe essere accettata in qualsiasi momento dal giocatore. Il club tedesco infatti vorrebbe trattenere il proprio pilastro difensivo, ma non a qualsiasi costo. Infatti qualora l’offerta di rinnovo dovesse essere rifiutata, l’Eintracht potrebbe decidere di lasciar scadere il contratto del giocatore a giugno. A quel punto potrebbero inserirsi e riaccendersi le speranze di Juventus e Milan.