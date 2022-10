Calciomercato Inter e Juve, fuori una: Tuchel ha detto no

Juve e Inter sono al centro dei rumors per la situazione legata al futuro di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. No definitivo di Tuchel alla panchina, cosa succede

Siamo già al 3 ottobre in una stagione ricca di impegni e emozioni, ma anche di bilanci che fanno in fretta a essere aggiornati.

Se si parla di Juve e Inter non possono che essere negativi, almeno per il momento. La Vecchia Signora ieri ha reagito contro il Bologna, vincendo per 3-0 contro un’altra squadra convalescente del nostro campionato e mostrando un gioco finalmente convincente che ha come punte di diamante Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Per i nerazzurri, invece, è notte fonda dopo la sconfitta contro la Roma in casa. Proprio nella partita in cui Simone Inzaghi era chiamato a risposte importanti e convincenti, è arrivato un altro ko pesante nell’economica della classifica e delle gerarchie in campionato. Una sconfitta che ridimensiona le prospettive scudetto dell’Inter e lascia sulla graticola il tecnico ex Lazio, il cui futuro a questo punto passerà dai match contro Barcellona e Sassuolo. Insomma, né Allegri né Inzaghi sono ancora certi di restare alla guida delle due big e le ultime decisioni di Thomas Tuchel non li aiutano.

Tuchel ha detto no al Bayer Leverkusen: Inter e Juve in corsa

Le ultime notizie riportate dal giornalista Patrick Berger evidenziano un quadro del tutto nuovo per il futuro del tecnico ex Chelsea. Ma partiamo da cosa sta succedendo in casa Bayer Leverkusen. L’allenatore Gerardo Seoane, dopo gli ultimi deludenti risultati, resta in bilico, tanto che il presidente Fernando Carro ha aumentato la pressione, dicendo che il club non è impreparato, come scrive Berger su Twitter, in caso di esonero. Tuchel era uno dei candidati principali alla panchina, ma, secondo quanto riporta ‘Sport 1’, non sarebbe interessato a questa possibilità. Un no che tiene spalancate le porte della Serie A e, in particolare, di Inter e Juve se le cose non dovessero sistemarsi. Tuchel rappresenta, di certo, un’ipotesi interessante che potrebbe risultare azzeccata nel nostro campionato. Ma ancora è presto per ipotesi di questo tipo, perché c’è il campo e la Champions League da onorare e lì arriveranno le risposte più importanti.