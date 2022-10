Invasione di campo finisce in tragedia: almeno 129 morti

Invasione di campo e disordini al termine di una partita di calcio con un bilancio drammatico: numerose vittime e feriti

Ciclicamente, si ripetono purtroppo episodi legati al mondo del calcio, che con questo sport non hanno nulla a che fare. Episodi di violenza drammatici che richiamano più a scenari di guerra che ad eventi sportivi.

L’ultimo, si è verificato ieri in Indonesia. Il match di campionato tra Arema e Persebaya si è concluso con gravi disordini e un bilancio che attualmente parla di 129 morti e numerosissimi altri feriti, a seguito di una massiccia invasione di campo da parte dei tifosi di casa al fischio finale dell’arbitro.

Indonesia, dramma a fine partita: invasione di campo e vittime calpestate dalla calca

Il match in questione si disputava nella provincia di Giava Orientale, nella città di Malang. Si trattava di una sfida molto sentita, con gli ospiti del Persebaya vittoriosi, alla fine, per 3-2. Una disfatta che per l’Arema non si verificava da vent’anni. E che i suoi tifosi non hanno mandato giù. Lo stadio Kanjuruhan era gremito in ogni ordine di posto, con 44 mila spettatori. Circa tremila dei quali, al termine della partita, si sono riversati inferociti in campo.

Il ‘Mirror’ riferisce che la polizia, dopo aver scortato fuori dal campo i giocatori del Persebaya, ha tentato di sedare gli animi, senza riuscirci. I disordini, che oltre al terreno di gioco si sono spostati anche all’esterno dello stadio, con diversi veicoli dati alle fiamme, sono peggiorati quando le forze dell’ordine hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Ma a quel punto, si è scatenato il panico tra i tifosi. Nel fuggi fuggi generale, sono morte almeno 129 persone calpestate dalla calca, ma si tratta di un bilancio probabilmente e purtroppo provvisorio. Il capo della polizia locale, Nico Afinta, ha riferito infatti agli organi di stampa locali che il bilancio dei feriti ricoverati nei due principali ospedali della zona ammonta ad almeno 180 persone, di cui diverse sono in condizioni molto gravi. Tutte le gare restanti del turno di campionato sono state sospese in segno di lutto. L’Arema andrà incontro a una squalifica del campo che durerà per tutto il prosieguo della stagione.