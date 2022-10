DIRETTA Serie A, Sampdoria-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Sampdoria-Monza, gara dell’ottava giornata di Serie A in programma alle 15

Reduce dalla prestigiosa vittoria in casa contro la Juventus, il Monza fa visita alla Sampdoria nell’ottava giornata di Serie A. Il cambio d’allenatore ha dato effettivamente la scossa alla squadra brianzola, chiamata ora a cercare conferme sotto la guida del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Agevolati anche dall’espulsione di Angel Di Maria, i lombardi hanno trovato il primo storico successo in Serie A e abbandonato l’ultimo posto in classifica, “lasciato” proprio ai rivali di oggi.

Con appena due punti conquistati (contro Juve e Lazio), la squadra blucerchiata sta attraversando un momento buio. Prima della sosta, il tecnico Marco Giampaolo ha incassato la fiducia della società, ma l’impressione che la situazione possa degenerare in caso di ulteriori risultati negativi è abbastanza forte. Dopo aver già perso quelli contro Salernitana, Verona e Spezia, la Samp non può permettersi di uscire sconfitta da un altro scontro diretto nella lotta per non retrocedere.

In caso di successo, i liguri scavalcherebbero il club di Berlusconi e Galliani e metterebbero in pratica il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”. I padroni di casa hanno, infatti, vinto i due precedenti al Ferraris (4-2 e 2-1). In quattro scontri diretti in Serie B, il Monza non ha mai vinto, collezionando tre sconfitte e un pareggio. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di Marassi.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Monza

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Villar, Rincon, Djuricic, Sabiri; Caputo, Gabbaidini. All. Giampaolo

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurri, Rovella, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta, Lazio* e Milan* 17, Udinese e Roma* 16, Inter* 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia* 8, Salernitana 7, Empoli* 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più