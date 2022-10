DIRETTA Serie A, Lazio-Spezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lazio-Spezia, anticipo delle 12.30 dell’ottava giornata di Serie A

Passata agli annali per il gol in fuorigioco di Acerbi convalidato dopo la revisione al VAR, la sfida tra Lazio e Spezia apre il palinsesto domenicale dell’ottava giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è previsto alle 12.30 e allo Stadio Olimpico i padroni di casa avranno un’occasione importante per non perdere contatto con la parte più nobile della classifica. Dopo aver saltato gli impegni con la nazionale italiana, Ciro Immobile è stato regolarmente convocato per la sfida di oggi e rappresenterà un’arma in più a disposizione di Maurizio Sarri.

Le buone notizie per il tecnico biancoceleste non finiscono qui, visto che i padroni di casa hanno recuperato anche Manuel Lazzari sulla fascia. Niente da fare, invece, per il neo acquisto Casale, fermatosi in settimana per un problema muscolare. Reduce dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria, la squadra allenata da Luca Gotti dovrà fare i conti con le tante assenze, tra cui spiccano quelle di Kovalenko e Reca. Un aspetto che complicherà ulteriormente i propositi di trovare i primi punti in trasferta in questo campionato. Dopo le sconfitte contro Inter, Juventus e Napoli, un’altra big si troverà di fronte ai liguri.

L’ultima sfida all’Olimpico tra le due squadre si concluse con un pirotecnico 6-1 a favore della Lazio che ha vinto tutti gli scontri diretti contro lo Spezia in Serie A: quattro successi con 14 gol realizzati e 6 subiti. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Spezia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Ellertsson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta e Milan* 17, Udinese e Roma* 16, Lazio 14, Inter* 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli* 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più