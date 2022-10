DIRETTA Serie A, Juventus-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Juventus di Allegri e il Bologna di Motta

Dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali, anche la Juventus torna in campo e, per l’ottava giornata del campionato di Serie A, ospita il Bologna: una partita molto importante per il futuro della stagione.

I bianconeri guidati in panchina da Massimiliano Allegri, infatti, sono reduci dalla pesantissima sconfitta subita nel turno precedente sul campo del Monza dell’esordiente Raffaele Palladino. La vetta della classifica è distante dieci punti, ma anche la zona Champions League comincia ad allontanarsi pericolosamente. E per tutti questi motivi, la squadra piemontese ha un solo risultato possibile, la vittoria. Ma i rossoblu, con Thiago Motta che all’esordio è stato sconfitto tra le mura amiche dall’Empoli di Paolo Zanetti, non ci stanno a fare la parte della vittima sacrificale, tenteranno in ogni modo di fare lo sgambetto ai padroni di casa per racimolare punti importanti in ottica salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Atalanta punti 20, Lazio e Milan 17, Udinese* e Roma 16, Inter e Sassuolo 12, Juventus* 10, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli, Lecce e Monza 7 Bologna* 6, Verona* 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.

*una partita in meno

ARBITRO: Rosario Abisso