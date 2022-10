CM.IT | Traballa (a sorpresa) la panchina di Nicola, briefing decisivo in serata

Salernitana sconfitta sonoramente contro il Sassuolo e la panchina di Nicola, a sorpresa, traballa: la situazione

Una ‘manita’ che potrebbe avere conseguenze inaspettate. Della gara di Reggio Emilia tra Sassuolo e Salernitana si era parlato perché sarebbe stato il primo match di Serie A arbitrato da una donna, il fischietto Maria Sole Ferrieri Caputi. Ora però la sfida del Mapei Stadium potrebbe avere conseguenze pesanti per Davide Nicola.

Il tecnico, che ha guidato i campani ad una storica salvezza nel corso della scorsa stagione, ha ottenuto in terra emiliana la terza sconfitta stagionale, la seconda consecutiva dopo quella interna contro il Lecce prima della pausa delle nazionali. I granata, raggiunti in classifica dagli stessi salentini e dal Monza, sono stati riassorbiti dalle dirette rivali nella corsa salvezza, dopo una partenza super, con cinque risultati positivi dopo le prime sei gare di campionato.

Salernitana, la panchina di Nicola a rischio: briefing in serata

I sette punti conquistati in classifica non sembrano però essere un bottino sufficiente per la proprietà e per la dirigenza. Il ds Morgan De Sanctis ha parlato al termine della sfida ai microfoni di ‘Dazn’, chiedendo scusa ai tifosi e criticando la prestazione della squadra: “Prendiamo atto di una prestazione deficitaria sotto tutti i punti di vista. Chiediamo scusa, in particolare ai tifosi. La cosa da fare è ricominciare a lavorare forte, non siamo stati all’altezza di quello che prima eravamo riusciti a fare. La squadra oggi ha dimostrato in maniera chiara che la fase difensiva era improbabile in serie A. La qualità del Sassuolo non ci ha visto fare opposizione. Ci è successo in parte anche col Lecce. Ci sono cose da migliorare sotto ogni punto di vista, sotto l’aspetto agonistico, forse tattico, e per l’atteggiamento. Sette punti in otto gare? Di questo siamo totalmente insoddisfatti. Parlare di obiettivi di fine stagione per noi è fuori luogo”.

Parole forti, che fanno capire come la posizione di Davide Nicola sia in bilico. Ecco quindi che, in base a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, in serata è previsto un briefing tra lo stesso De Sanctis e il presidente Iervolino. La panchina di Davide Nicola, inaspettatamente, traballa e nelle prossime ore si prenderà una decisione su quello che sarà il futuro del tecnico. Anche perché il prossimo match vedrà i granata impegnati contro il Verona, al momento fermo a cinque punti in classifica (con una gara in meno da disputare contro l’Udinese) e diretta rivale nella corsa salvezza. Una sfida quindi che si preannuncia già decisiva.

PAOLO SIOTTO