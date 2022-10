Serie A, la cronaca di Napoli-Torino 3-1: Spalletti fa festa, Anguissa e Kvara ‘domano’ il Toro

Un’altra vittoria convincente degli azzurri che asfaltano i granata grazie ad un primo tempo quasi perfetto

Il Napoli centra un’altra convincente vittoria nel primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Nonostante le numerose insidie nascoste dentro sfida contro il Torino, alla formazione allenata da Luciano Spalletti è bastato un primo tempo capolavoro per aggiudicarsi i tre punti che la proiettano in solitaria al primo posto in classifica a quota 20 punti.

Come aveva già anticipato alla vigilia il tecnico dei partenopei, la sosta sembra aver paradossalmente fatto bene agli azzurri. Senza l’infortunato Victor Osimhen, sono stati sufficienti sei minuti agli uomini di Spalletti per passare in vantaggio grazie alla splendida traiettoria del cross di Mario Rui a trovare indisturbato il colpo di testa vincente di Zambo Anguissa.

Giornata subito in discesa per gli azzurri ulteriormente facilitata dallo scatenato centrocampista camerunese al 12′ con un gol poderoso al termine di una cavalcata iniziata nella propria trequarti di campo per la doppietta personale.

Ad arrotondare il risultato ci ha poi pensato al 36′ il solito Kvaratskhelia, anche lui abile a sorprendere la retroguardia fin troppo leggera del Torino con uno scatto da centrocampo sino all’area di rigore granata, per concludere con un piazzato chirurgico a fil di palo. A nulla è valso il gol della speranza di Sanabria a 2′ dal termine della prima frazione di gioco.

Serie A, il Napoli batte il Torino e domina la classifica

Nonostante la reazione del Torino di fine primo tempo ed inizio ripresa, la solidità difensiva del Napoli è riuscita a proteggere un successo molto importante che spedisce gli azzurri in cima alla classifica, in attesa degli altri match di giornata.

Squadra di Luciano Spalletti che si riconferma una delle principali candidate al titolo grazie ad una vittoria convincente contro una delle formazioni più toste del campionato come quella allenata da Ivan Juric. In attesa di Atalanta-Fiorentina di domani pomeriggio, almeno per una notte la Serie A avrà una sola capolista.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta 17, Udinese 16, Lazio 14, Milan 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Hellas Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*Una partita in più