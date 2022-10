DIRETTA Serie A, Napoli-Torino 1-0: Anguissa sblocca di testa LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Torino di Juric in tempo reale

Il Napoli riceve il Torino nel primo anticipo che apre l’ottava giornata del campionato Serie A, primo turno dopo la pausa per le Nazionali, tra due formazioni che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto.

Da una parte gli azzurri di Luciano Spalletti sono reduci da tre vittorie di fila, tutte di misura, contro Lazio, Spezia e Milan e vogliono allungare la striscia positiva per restare in testa alla classifica staccando almeno per un giorno l’Atalanta impegnata domani contro la Fiorentina. Un successo sarebbe auspicabile anche per presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro l’Ajax in programma martedì prossimo ad Amsterdam. Dall’altra i granata di Ivan Juric puntano ad interrompere la serie di due sconfitte consecutive senza segnare contro Inter e Sassuolo per rilanciarsi nella zona coppe europee. Lo scorso anno, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Osimhen, oggi assente per infortunio. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 17, Atalanta 17, Udinese 16, Lazio 14, Milan 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.