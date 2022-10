Dalla Spagna: Dybala via dalla Roma, cifra e destinazione choc

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna relativa al futuro di Paulo Dybala: l’ex numero 10 della Juventus non sarebbe soddisfatto della Roma e punta all’addio

È il giorno di Inter-Roma. Cresce l’attesa a ‘San Siro’ per il ritorno di Josè Mourinho e soprattutto per la sfida a Dybala e compagni.

I giallorossi sono reduci dalla sconfitta nel big match dell’Olimpico con l’Atalanta, la squadra di Inzaghi dal ko ancora più pesante di Udine. Entrambe le formazioni andranno così alla ricerca del riscatto, con il tecnico portoghese che ha recuperato Paulo Dybala. L’ex Juventus sfida quella che in estate sarebbe potuta diventare la sua nuova squadra. “Con la Joya c’è stata una trattativa, ma con il ritorno di Lukaku avevamo un parco attaccanti importante. Dybala comunque lo vedo bene alla Roma, conosco Mourinho e so che può valorizzarlo al meglio”, ha ammesso Zanetti negli scorsi giorni. Adesso l’argentino se lo gode Mourinho: “Siamo cambiati per “colpa” di Paulo. È un giocatore di un livello incredibile, ovviamente giocare con lui significa che cambia la posizione di Pellegrini e senza Zaniolo ancora di più. Quando ce ne manca uno siamo già in difficoltà. Anche per Abraham, con un giocatore come Paulo, se sono attaccante io ringrazio la situazione. Quando Paulo ha la palla e Tammy cerca la profondità, lo fa perché sa che lo può fare”. Dalla Spagna, però, arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro della ‘Joya’.

Calciomercato Roma, l’indiscrezione dalla Spagna su Paulo Dybala

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Dybala non sarebbe soddisfatto della scelta di approdare a Roma e vorrebbe già lasciare i giallorossi. L’ex bianconero ambirebbe ad una big e ad un palcoscenico più importante, ma il costo del suo cartellino è piuttosto alto. Stando al portale, infatti, il club giallorosso non lo libererà per meno di 50 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero già club di Premier League, dal West Ham ad Arsenal e Manchester United. Tuttavia, queste indiscrezioni provenienti dalla Spagna non trovano al momento alcun riscontro. L’avventura a Roma di Dybala è solo all’inizio.