DIRETTA | Empoli-Milan, Pioli: “Ecco come stanno Origi e Rebic” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di Serie A, valevole per l’ottava giornata

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo: domani i rossoneri affronteranno l’Empoli al Castellani.

Il tecnico del Diavolo deve fare i conti con diverse defezioni, che inevitabilmente peseranno. Mancheranno due pedine importanti come Theo Hernandez e Mike Maignan.

Pioli in conferenza stampa presenta il match contro i toscani:

Tante partite da qui alla nuova pausa – “Si giocheranno 12 partite in 44 giorni. Non mi piace parlare di gestire le energie. Noi abbiamo la nostra mentalità e pensiamo solo alla prossima partita, come quella più importante”.

Recuperi – “Domani vedremo come sta la squadra. I ragazzi mi sono piaciuti molti, la squadra sta bene. Rebic sa convocato, Origi sta meglio ma non verrà con noi ad Empoli. Giroud? Per me è la normalità quello che sta facendo. Sta bene e ha grande entusiasmo”.

Avversario tosto – “L’Empoli è una squadra che prova a non farti giocare. Tatarusanu sa giocare con i piedi. Quando qualcuno ti aggredisce deve essere bravo a muoverti”.

Ricerca della vittoria in trasferta – “Vincere è il nostro obiettivo. Non esserci riusciti spesso fuori non so se è una casualità. Solo a Reggio Emilia siamo stati sotto i nostri standard. Veniamo da una sconfitta e c’è voglia di ripartire.”

Tanti gol subiti – “I dati ci dicono che concediamo meno di altre squadre ma in troppe situazioni non abbiamo avuto la giusta lucidità. In questi giorni abbiamo rivisto alcune situazioni”.

Pioli non soddisfatto – “Abbiamo fatto un buon inizio di campionato ma non un inizio eccellente. In Champions League abbiamo certamente fatto meglio rispetto all’anno scorso”.

Pobega – “Ha caratteristiche diverse, palleggia meno ma è più incursore rispetto a Bennacer e Tonali. Sta crescendo molto”.

Terzini – “Ballo-Toure? Ho grandissima stupidata che non ho fiducia in lui. Se è qui al Milan è perché ha la mia completa fiducia”.

Difesa a tre di aiuto a Ballo-Toure e Dest – “Finché i numeri mi diranno che stiamo andando bene non cambierò. E’ chiaro che si può usare la difesa a tre, lo faremo ma certamente non domani”.

De Ketelaere – “Mi aspetto che faccia tutto quello che ha fatto contro il Napoli. Sta crescendo, diventerà un campione perché ha grande qualità”.