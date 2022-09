Stavolta va via davvero: il Milan lo prende gratis nel 2023

Il Milan si guarda intorno sul calciomercato, alla ricerca di un colpo molto interessante nel 2023. Potrebbe arrivare a parametro zero

Il Milan non ha alcuna intenzione di smettere di sognare e l’ha dimostrato anche in quest’inizio di stagione in cui, a parte il passo falso contro il Napoli, i rossoneri hanno alimentato tutti gli obiettivi, dalla Serie A alla Champions League.

Il rafforzamento della rosa operato da Paolo Maldini è stato lento e mirato, con dei sacrifici importanti ma soprattutto con colpi giovani e di qualità che alla lunga hanno pagato i loro dividendi. Ora il Milan ha una rosa solida e con gerarchie ben precise che si basano anche e soprattutto su quella dose di esperienza che elementi come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic hanno portato al gruppo e che è stata essenziale nel trionfo dello scorso maggio in Serie A. Proprio se si guarda al reparto offensivo, però, adocchiare profili un po’ più giovani e nel pieno della carriera potrebbe essere fondamentale nel prossimo futuro per Maldini e i suoi collaboratori. I rossoneri lo stanno già facendo e puntano un colpo finito anche nella lista della Juventus nel recente passato.

Il Milan punta Depay: colpo a parametro zero per Pioli

Il nome in questione è quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese è stato nome caldo dell’ultimo calciomercato, in cui la Juventus ha dovuto scegliere tra lui e Arkadiusz Milik, preferendo quest’ultimo. Alla fine, l’ex Manchester United ha anche deciso di restare a Barcellona, ma nel prossimo futuro le cose cambieranno, per forza di cose. Infatti, il contratto con i blaugrana è in scadenza a giugno 2023 e da quelle parti non hanno alcuna intenzione di rinnovarlo. In questo contesto, potrebbe inserirsi con anticipo il Milan. Nel 4-2-3-1 di Pioli, Depay troverebbe collocazione in almeno tre ruoli: un profilo duttile e di qualità, anche con buon fiuto del gol, e che quindi arricchirebbe non poco le potenzialità offensive dei rossoneri. Un colpo a zero da non lasciarsi sfuggire e che porterebbe in Serie A un profilo diverse volte vicino al nostro campionato. Ma ancora è presto, anche se l’idea dalle parti di Milanello è già partita.