Doppio esonero se perdono Inzaghi e Allegri: verdetto definitivo

Inter e Juventus sono attese a due sfide delicatissime nel prossimo turno, dopo le sconfitte rimediate nell’ultima giornata di campionato

Lasciate alla spalle l’ultima pausa delle nazionali prima dei Mondiali di Qatar 2022, la Serie A da domani ritorna in campo per un mese e mezzo ricco di appuntamenti. Già nel prossimo turno tutti i riflettori saranno ovviamente puntati su due squadre che hanno deluso parecchio sino a questo momento, Inter e Juventus.

Partita molto complicata per i nerazzurri di Simone Inzaghi che domani pomeriggio ospiteranno a San Siro la Roma dell’ex José Mourinho. Dopo la sconfitta rovinosa in casa dell’Udinese, l’Inter ha bisogno di ritrovare – oltre ai tre punti – una solidità difensiva che in questa stagione non si è quasi mai vista. Gara chiaramente ricca di stimoli anche per i giallorossi, chiamati a rialzarsi dopo aver perso l’ultimo match prima della sosta contro l’Atalanta.

Se l’Inter non ride, la Juve di certo non se la passa meglio. I bianconeri, impegnati domenica sera con il Bologna, stanno attraversando una delle peggiori crisi degli ultimi dieci anni. Le ultime due sconfitte tra campionato e Champions League rispettivamente contro Monza e Benfica hanno fatto traballare la panchina di Massimiliano Allegri. E’ vero che il tecnico toscano ha di recente incassato la fiducia della proprietà, ma altri passi falsi potranno costargli caro.

Calciomercato Inter e Juve, i tifosi ‘esonerano’ Inzaghi e Allegri

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbero fare i dirigenti di Inter e Juventus con i rispettivi allenatori in caso di sconfitta delle due formazioni nel prossimo turno. Per il 42% delle risposte su Telegram, sia Simone Inzaghi che Massimiliano Allegri dovrebbero essere esonerati qualora dovessero incassare un altro risultato negativo.

Per il 30% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio, tra i due dovrebbe essere esonerato solamente l’allenatore bianconero, mentre per il 5% meriterebbe di essere cacciato dalla panchina solo Inzaghi. Il 21% degli utenti salverebbe infine entrambi i tecnici anche in caso di sconfitta nei rispettivi match di Inter e Juve contro Roma e Bologna. Il 2% ha risposto ‘altro’.