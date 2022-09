Conte è scatenato, ma l’Inter ci ha provato davvero

L’ex allenatore di Juventus e Inter, Antonio Conte, a caccia di rinforzi per il suo Tottenham: ma c’è anche il Chelsea

La scuola è quella doc della Dinamo Zagabria, colosso croato in fatto d formazione dei giovani calciatori migliori: basterebbe citare Prosinecki, Suker, Boban, Mandzukic, Kovacic, Modric, Vrsaljko, Brozovic per coprire gli ultimi trent’anni di calcio che da quelle latitudini ha fatto partire giovani divenuti campioni, molti di loro in grado di incantare il mondo.

Anche Josko Gvardiol viene da lì, dal vivaio del club più titolato di Croazia e ha spiccato il volo passando per la prima squadra dove ha vissuto due stagioni da protagonista mettendo nella sua bacheca di diciottenne due campionati una Coppa e una Supercoppa nazionali. Dove è stato bravo il Lipsia ad anticipare tutti? All’inizio del campionato 2020-2021 (era settembre, due anni fa) il club tedesco ha bussato alla Dinamo Zagabria e chiuso un accordo per il giovane difensore centrale alla cifra di 16 milioni più bonus, lasciando lì il ragazzo ancora fino a tutto giugno scorso. Gvardiol ha esordito in Bundesliga il 20 agosto 2021 nella vittoria contro lo Stoccarda.

Ed è bastata una stagione di Bundesliga e palcoscenici internazionali (12 presenze perfettamente divise tra Champions ed Europa League dove annoverava già altre 10 con la Dinamo) perché il mercato attorno a lui si riaccendesse come è sempre stato, peraltro, da quando si è fatto notare nel massimo campionato del suo Paese. Gvardiol ha le caratteristiche del difensore moderno: un’altezza nella media (185 centimetri), quindi non propriamente un gigante, un piede sinistro con cui imposta molto bene. Passando dalla linea a 3 di Marsch l’anno scorso, a quello a 4 di Rose quest’anno, ha dato prova di duttilità e affidabilità nei due sistemi agendo da perno centrale e da centro sinistra. Una delle sua caratteristiche migliori è la scelta del tempo e l’aggressività nell’anticipo degli attaccanti avversari. Tutto questo accompagnato da una discreta velocità.

L’Inter ci ha provato, ma Conte è scatenato

La scorsa estate aveva provato ad affacciarsi l’Inter trovando però un accesissimo derby londinese già in fase molto avanzata: da una parte il Chelsea, dall’altra il Tottenham. Il club nerazzurro ha arretrato respirando aria di aste. Nel frattempo anche il Lipsia da parte sua ha fiutato il livello di attenzione sempre più alto attorno al suo giocatore ed è arrivato, ad inizio di settembre, ha ratificare un accordo con l’entourage del giocatore per il prolungamento del contratto fino al 2027 e l’adeguamento dell’ingaggio. Una mossa per mettersi al sicuro, visto che tra Chelsea e Tottenham le schermaglie continuano e l’obiettivo rimane il giovane centrale croato del Lipsia. Per il quale intanto la quotazione è schizzata intorno ai 60 milioni. Occhio al Bayern, che le stelle di casa di solito le lascia partire se proprio ha deciso di non arrivarci. L’estate prossima potrebbe portare Gvardiol nell’olimpo dei giovani più cercati in Europa.