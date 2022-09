Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con ‘Skriniar: ecco i soldi’ in prima pagina con la foto del difensore slovacco. Il presidente nerazzurro con il finanziamento da 100 milioni è pronto a dare l’ok per rinnovare il contratto del giocatore e respingere gli assalti del PSG. Zhang quindi ha comunicato ai dirigenti l’intenzione di tenere Skriniar. Poi le condizioni di Lukaku, out con la Roma e a rischio anche col Barcellona. Altro rinnovo spigoloso quello di Leao: ‘Ne servono 65’, scrive in prima pagina la rosea facendo i conti dei milioni che servirebbero al Milan – tra ingaggio e indennizzo allo Sporting – per trattenere il portoghese.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ l’intervista ad Alfredo Trentalange che risponde ai sospetti avanzati da Sarri sugli arbitri nei confronti della Lazio: “Non siamo la mafia”, è scritto in prima pagina. “Accuse inaccettabili”, si aggiunge sotto. Poi spazio a uno dei big match di Serie A: “Inter-Roma oltre Jose: è Dzeko-Abraham”. Di spalla le parole del ct di ieri: “Chieda scusa chi ha sbagliato”. Come sulla Gazzetta spazio anche alla prima donna arbitro di Serie A, Ferrieri Caputi. Su ‘Tuttosport’ c’è: “E ancora vogliono avere ragione” in prima pagina. Figc e arbitri insistono con la mancanza delle immagini per giustificare l’ingiusto annullamento del gol di Milik, ma così aggrvano l’errore. Non sarebbe più facile ammetterlo?” Gli altri titoli tra la posizione dei giocatori dell’Iran, la svolta green degli stadi e l’intervista esclusiva ad Asllani: “Sono pronto a fare il Brozovic”. E risalto ancora per Maria Sole Ferrieri Caputi che ‘riscrive la storia’.

Per quanto riguarda i quotidiani esteri, importante il titolo di ‘AS’ che scrive in prima pagina ‘Operacion Manchester City’. E poi spiega che il Real Madrid voglia provare a prendere Joao Cancelo in estate e dopo un anno, nel 2024, dare l’assalto pure a Haaland con una clausola che in quella stagione sarà di 180 milioni. Poi L’Equipe, che titola con ‘Desaccordes’ e la foto di Neymar e Mbappe in prima pagina. La loro coabitazione sta diventando sempre più complicata e il PSG spera che al più presto i due riescano a chiarirsi e riavvicinarsi.