La Juve si libera di Di Maria: scambio a sorpresa a gennaio

Sino a questo momento è stato negativo il bilancio dell’esterno argentino con la maglia della Juventus

Ammontano a 219 i minuti giocati complessivamente da Angel Di Maria in questo inizio di stagione tra tutte le competizioni con la maglia della Juventus. A parte l’esordio superlativo con il Sassuolo impreziosito da un gol e un assist, il ‘Fideo’ ha fatto vedere ancora poco delle sue qualità.

Dopo aver accusato un infortunio alla prima giornata di campionato che lo ha tenuto fuori un paio di settimane, l’argentino non è più riuscito a trovare la migliore condizione, ricadendo per qualche giorno nello stesso infortunio all’adduttore per poi rientrare nell’ultimo match contro il Monza e rendersi protagonista di un gestaccio che, oltre al cartellino rosso rimediato dopo 40′, gli costerà anche una squalifica di due giornate.

Non il migliore inizio, insomma, dopo il tira e molla della scorsa estate prima di accettare la ricca offerta annuale della Juventus. Di Maria, infatti, aveva meditato per diverse settimane sulla proposta bianconera, in attesa di ricevere un segnale mai arrivato dal Barcellona, primo club sulla sua lista in ordine di gradimento. Dalla Spagna, però, hanno assicurato nelle scorse ore che proprio i blaugrana potrebbero farsi sotto per l’argentino da qui a breve.

Calciomercato Juve, il Barcellona torna su Di Maria: idea Depay

Nonostante l’obiettivo iniziale di Angel Di Maria fosse quello di chiudere la stagione alla Juventus per poi tornare in Argentina e vestire i colori del suo Rosario Central, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’ l’eventuale assalto del Barcellona in vista della prossima estate potrebbe convincere il ‘Fideo’ a prolungare di un altro anno la sua avventura in Europa.

In virtù della scadenza nel giugno 2023, però, l’ex Psg potrebbe anche pensare di chiudere con sei mesi di anticipo la sua esperienza alla Juventus ed abbracciare già a gennaio il progetto del Barcellona. In tal caso, il club bianconero potrebbe nuovamente chiedere informazioni su un vecchio obiettivo in forza ai catalani: Memphis Depay.

Anche l’olandese andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e non è felicissimo della sua attuale situazione in maglia blaugrana. Se le cose sia per Depay che per Di Maria – non dovessero migliorare, uno scambio nella finestra invernale potrebbe apparire come la soluzione più giusta per entrambi i club.