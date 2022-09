Serie A, scelto l’arbitro di Inter-Roma: tutte le designazioni UFFICIALI

Sono stati diramati i nomi degli arbitri dell’ottava giornata di campionato, destinata a diventare storica ancor prima di iniziare

Sarà un turno da ricordare quello in arrivo in Serie A. Come anticipato nelle scorse ore, infatti, per la prima volta nella storia del calcio italiano verrà arbitrata da una donna una partita della massima divisione. Conferma ufficiale che è arrivata pochi minuti fa con le designazioni diffuse dall’AIA.

Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, giovane arbitro molto promettente della sezione di Livorno che domenica 2 ottobre dirigerà dalle 15.00 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana. Per quanto riguarda il resto del programma di giornata, occhi ovviamente puntati sul big match del sabato pomeriggio delle 18.00 tra Inter e Roma. La gara di San Siro è stata infatti affidata all’arbitro Massa. Passeri e Costanzo saranno invece i due assistenti, Ghersini quarto uomo, con l’esperto Mazzoleni al Var e Longo AVar.

Dando uno sguardo alle altre sfide di alta classifica dell’ottava giornata di Serie A, ecco che il primo anticipo di giornata tra Napoli e Torino verrà arbitrato da Massimi, mentre ad Irrati è stata affidata la gara di domenica pomeriggio tra Atalanta e Fiorentina. Andiamo a vedere tutte le designazioni ufficiali appena diramate dall’AIA per il prossimo turno di campionato.

Serie A, le designazioni arbitrali UFFICIALI dell’ottava giornata

NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00

MASSIMI

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: VALERI

INTER – ROMA Sabato 01/10 h. 18.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45

AURELIANO

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: MARESCA

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – SPEZIA h. 12.30

SACCHI

LO CICERO – AFFATATO

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

LECCE – CREMONESE h. 15.00

MARINELLI

RASPOLLINI – MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA – MONZA h. 15.00

AYROLDI

MIELE D. – YOSHIKAWA

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: CHIFFI

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

IRRATI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45

ABISSO

TOLFO – PERROTTI

IV: MAGGIONI

VAR: LA PENNA

AVAR: PRETI

H. VERONA – UDINESE Lunedì 03/10 h. 20.45

MINELLI

BACCINI – COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: PRENNA