Messi lascia il PSG: nuova squadra a parametro zero

Tiene banco il futuro di Lionel Messi, il fuoriclasse argentino pare aver deciso: non proseguirà la sua avventura con il Psg

Sembrava non dovesse giocare, nella notte, nell’amichevole tra Argentina e Giamaica per uno stato influenzale. Ma alla fine, Lionel Messi è sceso in campo. E ha confermato il suo ottimo stato di forma, mettendo a segno un’altra doppietta, dopo quella di qualche giorno fa contro l’Honduras.

D’accordo, il livello degli avversari scelti dall’Albiceleste per le ultime amichevoli pre-mondiali non era eccelso, ma la volontà della ‘Pulce’ è chiaramente quella di essere protagonista in Qatar. Di fatto, per lui, l’ultima occasione di vincere quel Mondiale che gli manca come ciliegina sulla torta di una carriera fantastica. E l’inizio di stagione al Psg lo conferma. Se lo scorso anno i suoi numeri erano stati ben lontani da quelli cui ci aveva abituato (11 reti in 34 presenze totali), l’attualità in maglia parigina ci racconta di un Messi in gran spolvero. 6 gol e 8 assist in 11 gare disputate sotto la Torre Eiffel. La lunga volata verso il titolo mondiale è già iniziata, magari anche quella verso un trionfo in Champions League che a ben guardare gli manca addirittura dal 2011. Ma a quanto pare, sarà questa l’ultima annata di Messi in maglia Psg.

Messi lascia il Psg a giugno, ecco dove può giocare

Ne è certa l’emittente catalana ‘beteve’, secondo cui l’argentino non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con la sua attuale squadra. Il club vorrebbe trattenerlo, ma le proposte che perverranno dalla dirigenza sembrano destinate a cadere nel vuoto. Per motivi personali e familiari, Messi vorrebbe dire basta e valuterebbe una nuova avventura professionale. Un suggestivo ritorno al Barcellona nei suoi piani? Probabilmente no, con l’entourage Messi starebbe pensando a un trasferimento negli Stati Uniti, in MLS. Sviluppi da seguire con attenzione, Messi si prepara all’ultima stagione europea della sua carriera e punta a raggiungere i massimi traguardi. Aspettiamoci una ‘Pulce’ determinata e incisiva in campo come non mai, esattamente come nelle ultime partite giocate sia con il Psg che con la maglia della sua nazionale.