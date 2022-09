Di Maria perde la pazienza, annuncio ufficiale dall’Argentina

Crescono le preoccupazioni della Juventus riguardo alla presenza di Di Maria prima del mondiale in Qatar: annuncio del Fideo

È stato inseguito a lungo Angel Di Maria dai bianconeri, che gli hanno concesso tutto il tempo possibile prima di accettare l’offerta e trasferirsi a Torino: il suo inizio di stagione, però, non è stato all’altezza delle aspettative.

Nella prima partita contro il Sassuolo il ‘Fideo’ ha mostrato tutto quello di cui è capace, sbloccando il match con una meravigliosa volée e poi chiudendolo con l’assist per Vlahovic. Da quel momento, però, invece di un meraviglioso idillio sono iniziate le difficoltà: proprio nei minuti finali del match contro i neroverdi è arrivato l’infortunio muscolare che ha tormentato l’argentino nel corso dell’ultimo mese. Una volta tornato in campo, in una sfida delicata come quella contro il Monza, Di Maria ha rifilato una gomitata ad Izzo e si è preso due giornate di squalifica. Ora, dall’Argentina arrivano altre notizie preoccupanti per la Juve e il ‘Fideo’ risponde ufficialmente.

Niente Juve pre-mondiale, Di Maria smentisce: “Fake News”

Nella giornata di ieri dall’Argentina è arrivata una notizia che ha destato qualche preoccupazione sia per la Juventus sia per gli altri grandi club italiani. Come riportato anche sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, i giocatori della nazionale argentina starebbero per chiedere ai rispettivi club il permesso di saltare l’ultima partita di campionato pre-Mondiale per evitare infortuni last-minute. Per la compagine di Lionel Messi quella in Qatar potrebbe essere l’ultima occasione per vincere la Coppa del Mondo.

Una notizia che, però, non trova riscontri e che Angel Di Maria ha voluto smentire ufficialmente. Sul proprio profilo ‘Instagram’, il numero ’11’ bianconero ha bollato come “Fake News” queste voci sulla sua possibile richiesta di saltare il match contro la Lazio. L’argentino adesso dovrà saltare due giornate di campionato per la squalifica rimediata contro il Sassuolo, mentre sarà già in campo contro il Maccabi Haifa in Champions League, ma resta concentrato sulla Juventus. La rimonta a cui è chiamata la squadra di Massimiliano Allegri passerà anche dalle prestazioni di Di Maria: la classe dell’argentino è fondamentale per aumentare la pericolosità offensiva dei bianconeri.