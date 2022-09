La Juventus sfrutta l’occasione: ancora un regalo per Allegri

La Juventus ha la necessità di rafforzare gli esterni di difesa: non solo Grimaldo, un altro calciatore in scadenza stuzzica i bianconeri

La Juventus guarda già a gennaio. Allegri deve rialzare la squadra bianconera nel mese e mezzo che separa i bianconeri dal Mondiale.

Campionato e Champions, serve un filotto di vittorie per rimettere in piedi una stagione che al momento è decisamente sotto le aspettative.

Con la lunga pausa per il torneo iridato, arriverà il momento di dedicarsi al calciomercato e per la Juve le esigenze prioritarie sono abbastanza chiare. Allegri, dovesse restare come sembra alla guida della squadra, chiede degli esterni di difesa che siano in grado di coprire tutta la fascia, cosa Alex Sandro e Cuadrado non riescono più a fare. Tra l’inverno e la prossima estate, la società interverrà in questi ruoli e la dirigenza è già a caccia di possibili occasioni. Grimaldo è un nome caldo che potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio a basso costo, ma c’è un altro calciatore in scadenza che a giugno potrebbe essere una tentazione.

Calciomercato Juventus, Bensebaini gratis

Il nome è quello di Ramy Bensebaini, 27 anni, terzino sinistro algerino in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Il rinnovo difficilmente arriverà e il calciatore è destinato a lasciare il club tedesco a parametro zero.

Un’occasione che la Juventus, stando a quanto riferiscono diversi media tedeschi, potrebbe cogliere a volo. Del resto l’algerino rappresenta un profilo di grande esperienza anche internazionale, essendo un punto fermo della propria rappresentativa Nazionale. Il suo ruolino di marcia in questa stagione è decisamente positivo con già tre gol all’attivo nelle sette partite disputate tra campionato e coppa di Germania. I bianconeri quindi puntano lo sguardo anche in Bundesliga e per il rinforzo sulle fasce si pensa ad un colpo a parametro zero: Bensebaini potrebbe essere la nuova freccia bianconera.