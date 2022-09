Pronti ad accettare l’offerta della Juventus: colpo di scena Griezmann

La Juventus, sul mercato, avrebbe intenzione di superare l’offerta dell’Atletico Madrid di Simeone per l’acquisto di una pedina importante

La gara interna col Bologna si avvicina. È dalle mura di casa dell’Allianz Stadium che dovrà ripartire la Juventus, chiamata a evitare ulteriori passi falsi pesanti come Benfica e Monza. La sconfitta contro i portoghesi ha già compromesso il cammino in Europa, con i bianconeri che potrebbero non riuscire a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Per quanto concerne la Serie A, invece, il tempo per recuperare terreno non manca di certo. La vetta occupata da Napoli e Atalanta, però, è lontana già ben sette punti, di conseguenza è necessario invertire la rotta il prima possibile, in modo da non concedere altra distanza alle rivali in ottica scudetto. Il tecnico Massimiliano Allegri si vede, dunque, costretto a gestire probabilmente il momento più complicato da quando è tornato alla Continassa. Anche perché la fiducia nei suoi confronti ormai scarseggia sempre di più.

E non solo da parte dei tifosi, che hanno già chiesto a gran voce l’esonero immediato, ma pure nell’ambiente il mister livornese non è più visto benissimo da tutti. Ma la società intende proseguire ancora con questo progetto e, parallelamente, riflette già sui prossimi colpi da mattere a segno in ambito di calciomercato.

Calciomercato, la Juventus sfida Simeone per Griezmann

In particolare, si ragiona sul reparto offensivo, viste le difficoltà riscontrate nell’ultimo periodo. A tal proposito, piace parecchio il profilo di Antoine Griezmann, al centro di uno scontro legale tra Barcellona e Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ non sono disposti a pagare i restanti 40 milioni previsti per il riscatto obbligatorio che i madrileni hanno stipulato col club blaugrana, tant’è che stanno utilizzando il classe ’91 soltanto in forma ridotta per non oltrepassare il limite dei minuti imposto.

La volontà dei biancorossi, comunque, è trattenere il francese acquistandolo a titolo definitivo, ma ad un prezzo sicuramente inferiore. Come riferisce il portale ‘Elgoldigital.com’, l’Atletico targato Simeone non vorrebbe offrire più di 20 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante. Mentre ‘La Vecchia Signora’ supererebbe la proposta in questione, creando scompiglio e mettendo a rischio la permanenza di Griezmann a Madrid. Secondo la stessa fonte, il Barça sarebbe disposto ad accettare l’offerta della Juve.