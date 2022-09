Grandi tagli in casa Juve: tre addii già decisi

La Juventus è pronta alle grandi manovre estive, con l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi: tre big ai saluti a fine stagione

I bianconeri hanno chiuso l’ultimo bilancio con un pesante rosso e sono al lavoro per un cambio di filosofia. Una gestione più sostenibile del club, necessaria in questo momento storico: tre big rischiano di essere tagliati dalla Juventus a fine stagione.

Parola d’ordine: sostenibilità. Questo è il nuovo mantra in casa Juve, con il modello Milan individuato come quello da seguire. E, allora, attenzione a quello che succederà al termine della stagione con molti giocatori. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la dirigenza bianconera starebbe pensando di non rinnovare il contratto a Juan Cuadrado e di salutare anche altri tre big la prossima estate. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, big con la valigia: addii importanti nel 2023

Per abbassare il monte ingaggi i bianconeri sono intenzionati a tagliare alcuni giocatori nel prossimo mercato estivo. La Juventus, sempre secondo la ‘rosea’, starebbe valutando di non rinnovare il contratto a Cuadrado, Rabiot e Alex Sandro: tre giocatori importanti nell’undici titolare, che però hanno anche ingaggi molto pesanti e non rientrerebbero nel nuovo corso bianconero.

L’altro nome che potrebbe salutare, poi, è ancora più illustre: Angel Di Maria. Il ‘Fideo’ ha firmato un contratto annuale con la ‘Vecchia Signora’: una scelta che ha anche scaturito tante polemiche, considerando che in mezzo alla stagione ci sarà il Mondiale e la priorità del giocatore sarà l’Argentina. La Juventus potrebbe non forzare la mano per il rinnovo di contratto di Di Maria al termine della stagione, per virare in maniera forte su una linea verde.

Il nuovo corso della Juventus dovrà ricalcare quanto hanno fatto Milan e Napoli: puntare sui giovani e costruire i campioni del domani con un progetto tecnico preciso e puntuale. Un cambio necessario per trovare quella sostenibilità finanziaria che è mancata negli ultimi anni a Torino e che ora dovrà essere imprescindibile per aprire un nuovo ciclo vincente. Giocatori come Vlahovic, Chiesa, Bremer e anche Miretti saranno i volti della Juventus che verrà.