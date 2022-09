Skriniar lancia segnali all’Inter: il nuovo messaggio è chiaro

Il difensore centrale dell’Inter Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni, che possono collegarsi indirettamente anche al suo futuro

La campagna acquisti estiva dell’Inter non ha ancora dato i suoi frutti. La ciliegina sulla torta è stata senza dubbio il ritorno – inizialmente insperato – di Romelu Lukaku alla Pinetina. Il centravanti belga, letteralmente dominante in Serie A durante l’era Conte, è stato però fermato da un infortunio durante questa prima parte di stagione. Sabato prossimo il big match di fuoco contro la Roma di José Mourinho, ma l’ex Chelsea pare vada verso il forfait anche in questo caso.

Non brillante pure l’impatto di Mkhitaryan nel mondo nerazzurro, sempre per via dei problemi fisici accusati dall’armeno. Ora è atteso da un importante banco di prova Kristjan Asllani. Il giovane regista albanese sarà chiamato a prendere il posto di Marcelo Brozovic in mezzo al campo per almeno un mese. Probabilmente non in tutte le partite, ma di sicuro avrà molto più spazio da qui in avanti per mettere in mostra le sue doti e conquistare la fiducia di Simone Inzaghi. Grande protagonista del calciomercato dell’Inter, oltre ai nomi citati, è stato senza dubbio Milan Skriniar. Il futuro del difensore centrale slovacco resta avvolto nel mistero. Come noto, la scadenza del contratto è prevista per giugno 2023 e il rinnovo appare tutt’altro che scontato.

Inter, Skriniar torna a parlare: messaggio d’amore

Complice il forte interessamento da parte del Paris Saint Germain, non ancora tramontato. L’ex Sampdoria, dal canto suo, è parecchio legato ai colori che veste attualmente. Non a caso, sta lanciando più di un segnale d’amore nei confronti della ‘Beneamata’. In serata ha pubblicato alcune foto sul proprio Instagram inerenti all’allenamento odierno, con in descrizione due cuori nerazzurri.

Basta così? No, perché in queste stanno circolando delle dichiarazioni abbastanza significative rilasciate dal calciatore. Si tratta dello spezzone di un’intervista che verrà pubblicata nella giornata di domani sulla piattaforma ‘Dazn’, intitolata ‘Io sono Skrinka’: “Dai primi istanti ho cercato subito di dare il tutto per tutto per questa squadra e questi colori – ha dichiarato Skriniar -. Io cerco sempre di dare una mano ai miei compagni e lottare su ogni pallone, come sempre fatto finora. Forse è anche per questo motivo che i tifosi mi vogliono bene, il mio rapporto con loro è bellissimo e perciò desidero ringraziarli. È bello quando un giocatore ha questo tipo di rapporto con i suoi tifosi“. Che sia un messaggio come a dire: “Voglio restare”? Il tempo sovrano ci darà le sue risposte.