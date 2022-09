Calciomercato Inter, rifiuto pesante: fuori rosa e addio a gennaio

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri hanno come protagonista un terzino il cui addio potrebbe essere stato solo rimandato a gennaio

L’Inter sarà tra le protagoniste anche del prossimo calciomercato di gennaio. Nella finestra invernale possibile infatti il ritorno del Psg all’assalto di Skriniar, a patto che lo slovacchi non si accordi coi nerazzurri in questi mesi per ciò che concerne il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.

In verità potrebbero dire addio a Inzaghi altri due calciatori, Stefan de Vrij e Robin Gosens. L’olandese è in scadenza come Skriniar, con la società targata Suning non intenzionata al prolungamento, il tedesco continua invece a non convincere tanto che già sul finire della scorsa finestra estiva fu vicino a salutare. L’affare col Bayer non è andato in porto poiché i tedeschi offrirono un prestito senza obbligo di riscatto. A gennaio potrebbero rifarsi sotto, con Marotta e soci che possono eventualmente ‘guardare’ in Spagna per la sua sostituzione. Il nome che può stuzzicare la dirigenza interista è quello di Jordi Alba, ai margini del Barcellona di Xavi.

Secondo alcune fonti spagnole, però, il classe ’89 ha già detto no alla ‘Benemata’ – oltre che all’Inter Miami di Beckham, come riporta ‘Diario Gol’ – nel calciomercato estivo, quando il Barça cercò in tutti i modi di liberarsene. Nella sessione ‘di riparazione’, però, potrebbe prendere in considerazione il trasloco a Milano, quantomeno per tornare a giocare con continuità.

Calciomercato Inter, Jordi Alba in prestito (o a zero) a gennaio

Il Barcellona farà intanto la sua ‘mossa’, una mossa pesante per spingere Jordi Alba alla porta. Quale? Stando a ‘El Nacional’ la società presieduta da Laporta sta pensando di mettere fuori rosa il 33enne, in modo da obbligarlo ad andar via da Barcellona nel mercato invernale. I catalani potrebbero cederlo in prestito, contribuendo al pagamento di una buona parte dell’ingaggio di 8-9 milioni netti, oppure tentare la strada tortuosa della risoluzione contrattuale. Per l’Inter, post cessione Gosens, può rappresentare un affare. Forse…