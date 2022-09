Italia avanti ma è già bufera: “Non può circolare”

Serata importante per l’Italia di Roberto Mancini che sta affrontando in trasferta l’Ungheria per una gara da dentro o fuori in Nations League. Azzurri avanti ma Gnonto non convince

Riflettori puntati sulla Puskas Arena per una sfida senza domani tra Ungheria e Italia che si stanno giocando il primato nel girone di Nations League. Gli azzurri sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro l’Inghilterra, mentre i magiari hanno battuto la Germania per 2-1 mettendosi in posizione di favore.

Mancini deve fare a meno di diversi uomini importanti e si affida al 3-5-2 con il match winner di San Siro, Raspadori affiancato dal giovanissimo Gnonto, che soprattutto nei primi 25 minuti ha faticato parecchio a trovare la giusta posizione in campo. Proprio le due punte confezionano però il vantaggio azzurro prima della mezz’ora con il pressing dell’attaccante del Leeds che induce all’errore la difesa: ne approfitta Raspadori che insacca facilmente.

Ungheria-Italia, azzurri avanti ma Gnonto non convince del tutto: “Nessuno meglio di lui?”

Al netto della pressione in occasione dello 0-1 non ha però convinto la prestazione di Gnonto, spesso fermato dalla difesa avversaria e protagonista di alcuni errori tecnici e di appoggio che hanno portato anche Mancini a richiamare spesso la sua attenzione. Una frazione di gioco che non ha impressionato i tifosi che lo hanno preso di mira su Twitter bocciandone l’impiego:

Non mi spiego come possa giocare titolare Gnonto con Zaniolo e Zaccagni nemmeno convocati #UngheriaItalia — Theåo 17 (@prioritaacmilan) September 26, 2022

un anno fa al posto di gnonto c’era chiesa

e posso dire che mi manca chiesa — ! (@la__juventina) September 26, 2022

Con Gnonto, Mancini lo fa proprio apposta dai. Vuole far vedere che non ha uomini da mettere e i fallimenti sono da attribuire a questo fatto. Dai non può circolare. — Fra_hart (@Hart82Sci) September 26, 2022

Gnonto fa tenerezza #UngheriaItalia — Fabio scabini (@Skabo76) September 26, 2022

Ma davvero non abbiamo un attaccante meglio di Gnonto? Se volete vengo io…

#italiaungheria — Vedofregna Ovunque (@zarzaga) September 26, 2022

Ma le qualità di Gnonto esattamente, quali sarebbero? Non è nemmeno veloce 🤷🏻‍♂️ — 🟡Marco🏆Pav🔴 (@marcopav10) September 26, 2022