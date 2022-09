Via già a gennaio, per Inter e Juventus il colpo è low cost

Senza rinnovo può andare via dal Barcellona già a gennaio: Inter e Juventus monitorano la situazione, colpo low cost

Accomunate dello stesso destino. Juventus e Inter vivono un periodo per certi versi simile. Lo sono i risultati con Allegri e Inzaghi separati da appena due punti in classifica (a favore dei nerazzurri).

Il problema è che in totale i punti racimolati sono davvero pochi con i bianconeri all’ottavo posto e i lombardi appena una posizione più su, lontani rispettivamente 7 e 5 punti dalla coppia di testa Atalanta-Napoli.

Reduce entrambe da una sconfitta, Inter e Juve condividono anche alcune esigenze di mercato. In particolare sia Allegri che Inzaghi hanno la necessità di intervenire sugli esterni: sia per questioni attuali (i bianconeri) sia per possibili partenze future (i nerazzurri). Da questo punto di vista una mano potrebbe arrivare da Barcellona dove Xavi non sta facendo grande utilizzo di un nuovo arrivo. Si tratta di Bellerin, volto nuovo dei blaugrana proveniente dall’Arsenal. Appena due presente in stagione con un contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe non essere rinnovato.

Calciomercato, Juventus e Inter su Bellerin

Il 27enne esterno destro in estate avrebbe dovuto firmare per il Betis, ma a Siviglia problemi di budget hanno impedito il suo arrivo. Così c’è stato il trasferimento al Barcellona, probabilmente temporaneo, in attesa di sviluppi dall’Andalusia.

Non dovessero esserci, ecco che Bellerin potrebbe diventare un nome ambito anche in ottica italiana. Inter e Juventus del resto hanno la necessità di intervenire sugli esterni di difesa e un profilo come lo spagnolo sarebbe adatto ad entrambe le società. Un calciatore con una discreta esperienza internazionale, abituato a grandi palcoscenici e che potrebbe arrivare già a gennaio a basso costo. Tre elementi che rendono Bellerin il candidato perfetto per bianconeri e nerazzurri. Ecco perché le due società, pur in assenza di una vera trattativa, uno sguardo a quel che accade a Barcellona lo getteranno. Allegri e Inzaghi aspettano rinforzi, la freccia per Juventus e Inter può arrivare dalla Spagna e a basso costo.