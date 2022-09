Lascia di nuovo la Juventus, ritorno a sorpresa

Calciomercato Juventus, l’ennesimo ribaltone che in questo frangente tira in causa Monchi. Effetto domino lampo.

Al ritorno dalla pausa per le Nazionali la Juventus di Max Allegri è chiamata ad un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League: l’obiettivo di Di Maria e compagni è quello di ritornare immediatamente in carreggiata, per provare a recuperare a stretto giro di posta il terreno perduto.

Obiettivo che non si preannuncia affatto facile, alla luce dei problemi strutturali evidenziati dai bianconeri che – aspettando il recupero degli infortunati – stanno faticando e non poco a trovare una precisa identità di gioco. I risultati latitano, ed Allegri è finito nuovamente nell’occhio del ciclone della critica e…dei propri ex calciatori, che non hanno mancato di evidenziare diversi aspetti negativi dell’ultima gestione tecnica. Tra i calciatori ceduti nelle ultimissime ore della finestra estiva di calciomercato figura anche Arthur, approdato al Liverpool con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, ipotesi Siviglia per Arthur: lo scenario

L’avventura del play maker brasiliano all’ombra dell’Anfield Road non è però cominciata nel migliore dei modi: l’ex Barça, in ritardo di condizione, si è allenato con l’Under 21 dei Reds per provare a recuperare il terreno perduto. Falcidiato da numerosi problemi fisici nella sua esperienza alla Juve, il futuro di Arthur è alquanto nebuloso, e non sono affatto esclusi clamorosi colpi di scena che potrebbero stravolgere nuovamente lo scenario. Da qualche settimana, infatti, diversi rumours proventi dall’Inghilterra paventano la possibilità di un ritorno immediato del play carioca alla ‘Vecchia Signora’.

Scenario suffragato anche dalle notizie che rimbalzano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da Estadio Deportivo, infatti, Arthur potrebbe rientrare dal prestito al Liverpool e poi approdare al Siviglia, con gli andalusi che starebbero prendendo in considerazione l’ingaggio di un calciatore d’esperienza internazionale per puntellare un reparto che ha denotato qualche lacuna di troppo nelle prime apparizioni stagionali. Al momento si tratta solo ed esclusivamente di un’idea, e una vera e propria trattativa in tal senso non è stata ancora imbastita. Una traccia comunque da seguire con estrema attenzione: staremo a vedere che tipo di traiettoria assumerà. Ricordiamo che dal 2020-21 è possibile giocare in tre squadre in una stagione e non più due come accadeva precedentemente.