Richiesta choc: turno di Serie A senza i big della Nazionale

La possibile richiesta della Nazionale prima dei Mondiali ‘inguaia’ le big di Serie A: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Si avvicina l’inedito appuntamento dei Mondiali in Qatar, in programma nei mesi di novembre e dicembre e, come purtroppo noto, senza la Nazionale italiana di Mancini.

Dall’Argentina sta circolando in queste ore un’importante indiscrezione che riguarda anche i big dell’Albiceleste che militano in Serie A. Secondo quanto riportato dalla testata ‘Doble Amarilla’, infatti, pare che i membri della Nazionale argentina chiederanno alle proprie squadre di non giocare l’ultimo match in calendario prima della rassegna iridata in Qatar. Lo faranno attraverso una richiesta ufficiale supportata dall’AFA, la Federazione del Paese, e dalla Conmebol, che rappresenta tutto il Sudamerica. I giocatori di Scaloni proveranno così a rendersi disponibili per la propria Nazionale in anticipo, già prima del weekend dell’11-14 novembre quando si giocheranno le ultime partite dei rispettivi campionati.

Argentina, la richiesta verso i Mondiali in Qatar

L’obiettivo è quello di evitare infortuni e di fare gruppo in vista della partenza per il Qatar che potrebbe dunque essere anticipata. L’Argentina debutterà nella Coppa del Mondo martedì 22 novembre contro l’Arabia Saudita. Se la richiesta dovesse essere accettata, Messi salterebbe dunque il match con l’Auxerre. Per gli “italiani” invece, Martinez e Correa non sarebbero disponibili per la trasferta in casa dell’Atalanta, Simeone non giocherebbe contro l’Udinese, Dybala contro il Torino e Di Maria e Paredes sarebbero out contro la Lazio.