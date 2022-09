Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un titolo inequivocabile su Romelu Lukaku e il suo futuro ancora in nerazzurro: “La verità di Lukaku. Inter resto qui”. La rosea sottolinea come Big Rom torni e allontani il Chelsea: vuole rimanere anche il prossimo anno. In taglio alto ‘tornare in alto si piò’, mentre in basso lo spazio è dedicato a Roger Federer tra le lacrime e la mano dell’amico Rafa Nadal. Per il resto a completare la prima pagina della rosea ci sono Raspadori, Ranocchia, la cura De Ketelaere ed infine Kostic che prova l’intesa con Vlahovic.

Per quanto riguarda il ‘Corriere dello Sport’ ampio spazio viene concesso al Napoli di Luciano Spalletti che ‘Sbanca’ per il quotidiano, il quale evidenzia la forza dell’attacco azzurro. In alto il braccio di ferro tutto argentino tra Lautaro Martinez e Dybala col prossimo Inter-Roma, mentre in basso tocca a Cristiano Ronaldo, con lo scontro shock di ieri sera col Portogallo. Non manca poi una sezione anche per le lacrime di Roger Federer e Nadal.

Le stesse lacrime tennistiche trovato terreno fertile anche su ‘Tuttosport‘, che al centro della prima pagina dà invece spazio a Paul Pogba scrivendo ‘a me il Benfica’. Il francese accelera i tempi di recupero. Vuole assolutamente esserci tra un mese a Lisbona ed anche Chiesa conforta Allegri e la Juve. Per il resto spazio a Deulofeu, al Torino e ai giorni caldi per Cairo.

Rassegna Stampa sabato 25 settembre, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Tra i giornali esterni ‘As‘ si concentra sulla sfida perda dalla Spagna per 1-2 in casa contro la Svizzera che pone il Portogallo in posizione favorevole in vista dello scontro diretto del prossimo martedì’. ‘Menos mal que non queda Portugal’ scrive il quotidiano iberico che analizza nel dettaglio la partita, mentre in taglio basso ci sono Benzema, Araujo e Barcellona e Real Madrid.

‘Vuelta a los origenes’ titola invece ‘Mundo Deportivo’ che relega la ‘roja’ solamente al taglio alto.