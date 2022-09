Simeone ha già deciso l’erede: la Juventus è avvisata

Una pedina accostata anche alla Juventus sul calciomercato sarebbe finita nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone: intreccio di fuoco

L’obbligo è reagire immediatamente. In casa Juventus la delusione è tantissima per via della partenza negativa in Serie A e Champions League. I bianconeri sono nel bel mezzo di una vera e propria crisi in termini di risultati e, soprattutto, prestazioni. Chi è il principale responsabile di questa situazione assai complicata? Dare una risposta precisa sarebbe un azzardo. Secondo la netta maggioranza dei tifosi, il colpevole numero uno si chiama Massimiliano Allegri per quanto concerne il gioco della squadra.

Il reparto offensivo è spesso chiamato a mettere in atto un lavoro sporco durante la gara, con Vlahovic che di frequente si ritrova da solo contro tutti. I dati numerici relativi a questo primo spezzone di stagione del bomber serbo dimostrano ampiamente le sue difficoltà all’interno del rettangolo verde. Tutto ciò è sfociato in due sconfitte consecutive nella massima competizione europea, che compromettono già adesso il passaggio agli ottavi di finale dei torinesi.

Sconfortante, poi, il passo falso in quel di Monza. Insomma, il periodo è di quelli davvero preoccupanti, di conseguenza serve una scossa il prima possibile al fine di invertire subito la rotta recuperando terreno. Parallelamente, la società continua anche a tenere d’occhio temi relativi al calciomercato. In questo caso, nello specifico, ci soffermiamo sulla porta bianconera.

Calciomercato Juventus, Simeone punta Martinez per sostituire Oblak

Wojciech Szczesny non è ancora riuscito ad ingranare a causa dei recenti infortuni. L’estremo difensore polacco resta comunque un elemento alquanto affidabile nello scacchiere del mister livornese, ma il suo contratto è in scadenza giugno 2024. Siccome il rinnovo non è scontato, la Juventus ha già cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di papabili sostituti dell’ex Roma. Tra gli altri, è stato accostato a ‘La Vecchia Signora’ anche Emiliano Martinez dell’Aston Villa.

Ma l’argentino – che qualche mese fa ha prolungato con i club inglese fino al 2027 e presenta una valutazione intorno ai 30-35 milioni di euro – piace parecchio pure all’Atletico Madrid di Simeone, che – stando a quanto riferisce il ‘Mirror’ – lo avrebbe individuato come erede ideale di Oblak. Quest’ultimo terminerà il proprio contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe finire al Manchester United targato Erik ten Hag. I ‘Colchoneros’, dal canto loro, pare siano disposti a salutare lo sloveno già a gennaio, in modo da evitare una dolorosa perdita a parametro zero. La Juventus è avvisata.