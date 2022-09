E’ troppo anche per il Bayern: l’Inter così deve cederlo

Il Bayern Monaco in affanno può rivelarsi un problema anche per l’Inter: l’intreccio che fa tremare Inzaghi

Non c’è certo il sereno sopra il cielo dell’Inter. La squadra nerazzurra vive la pausa per le Nazionali con l’umore sotto i tacchi dopo il ko in casa dell’Udinese.

La società si è stretta intorno ad Inzaghi, confermandogli la fiducia, ma certo occorre una svolta e lo stop al campionato potrebbe anche rivelarsi utile sotto questo punto di vista. Staccare un po’ la spina, cambiando ambiente, potrebbe rigenerare alcuni giocatori che in questo inizio di stagione hanno reso al di sotto delle aspettative. La ricetta ha funzionato, ad esempio, con Lautaro Martinez che con la maglia dell’Argentina ha ritrovato il gol che in nerazzurro manca dal 30 agosto. Cinque partite di digiuno, considerando anche la Champions, e ora l’esultanza contro l’Honduras con la speranza che il periodo no sia ormai messo alle spalle. Lo spera anche l’Inter che però deve fare i conti con un intreccio che non fa dormire sonni tranquilli a Marotta.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez piano B del Bayern

Oltre all’Inter, un’altra big in difficoltà è il Bayern Monaco che sembra stia risentendo l’addio di Lewandowski. La società ha deciso di non rimpiazzarlo con un bomber vero e la scelta non sta ripagando con la squadra di Nagelsmann in crisi di risultati in Bundesliga. Ecco perché il club bavarese vuole correre ai ripari e acquistare un vero 9.

L’obiettivo primario è Harry Kane, ma le richieste esose del Tottenham potrebbero spingere il Bayern a virare su altri obiettivi. Sarebbe proprio Lautaro Martinez il piano B della società tedesca, stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’: da Monaco di Baviera sarebbero pronti a girare una cospicua parte dei 100 milioni stanziati per Kane per arrivare al ‘Toro’. Una offerta importante alla quale l’Inter difficilmente potrebbe dire no. Tutto ovviamente in vista dell’estate quando, senza novità dal punto di vista societario, è probabile che il club nerazzurro debba dare il via libera ad una cessione eccellente. Sarà proprio quella di Lautaro Martinez? Difficile dirlo ora, intanto il Bayern Monaco prepara l’assalto all’argentino.