Inter, parla chiaro dal ritiro: “Situazione fastidiosa”

Il momento dell’Inter riassunto da un giocatore che parla dal ritiro della sua nazionale e parla di situazione ‘fastidiosa’

L’inizio di stagione dell’Inter non è stato entusiasmante, tutt’altro. Quattro vittorie e ben tre sconfitte in campionato, un ko con il Bayern Monaco e una vittoria in Champions League, per un ruolino di marcia che non può soddisfare le aspettative della piazza.

Dopo la stagione di esordio in panchina di Inzaghi, conclusa con il secondo posto in campionato e la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa italiana, è logico puntare allo scudetto per i nerazzurri. Ma al momento, il tecnico non è riuscito a trovare la quadra ideale per la sua creatura, che è mancata di equilibrio in diverse gare. La posizione dell’allenatore, finito in discussione per la gestione tecnica e tattica del gruppo, è stata blindata dalla società. Al rientro dalla pausa per le nazionali, però, occorrerà una netta inversione di tendenza, viste le gare che attendono l’Inter: big match con la Roma in campionato e doppia sfida al Barcellona in Champions.

Inter, Dumfries fa autocritica: “Non stiamo giocando al meglio, ma abbiamo le qualità per risalire”

E’ consapevole delle difficoltà del momento, e della necessità di cambiare marcia, Denzel Dumfries, che intervistato dal ‘De Telegraaf’, nel ritiro dell’Olanda, non usa mezzi termini. “La situazione all’Inter è fastidiosa – spiega – Vorremo cambiare le cose più in fretta possibile. Da questo punto di vista la pausa per le nazionali è stata un problema, ma può essere anche l’occasione per schiarirsi le idee. Stiamo alternando momenti belli a momenti brutti, chiaramente non stiamo giocando al meglio. Ma nella nostra rosa abbiamo così tanto qualità che sono convinto che invertiremo le sorti di questo periodo. I complimenti per come sto giocando io? Mi fanno piacere, ma finché la squadra non si esprimerà al meglio, non sarò contento. Abbiamo un gruppo di giocatori che punta sempre al massimo, cerco di imparare da loro ogni giorno. Ciò che ho visto lo scorso anno quando ero infortunato, con tredici compagni che si allenavano anche nel giorno libero, mi ha aperto gli occhi: è così che si fa in un top club, si lavora per salire sempre di livello”.

Calciomercato Inter, futuro incerto per Dumfries

Lo stesso Dumfries è uno dei nomi da tempo ormai al centro delle voci di mercato. Tutta l’estate è stato tra i candidati alla cessione per esigenze di bilancio, alla fine rimanendo in nerazzurro. Una situazione che potrebbe riproporsi a gennaio o anche la prossima estate quando la società potrebbe decidere di dare il via libera ad una cessione eccellente.