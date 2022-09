Neymar in rotta con Mbappé: l’ultima fuga non lascia dubbi

Si è discusso parecchio negli ultimi tempi della relazione turbolenta tra i due compagni di squadra al Paris Saint Germain

Con l’arrivo di Leo Messi al Psg della scorsa estate, sembra proprio che all’interno dello spogliatoio parigino siano cambiate diverse dinamiche. In primis il rapporto tra Mbappé e Neymar, divenuto col passare dei mesi sempre più freddo e carico di tensioni reciproche.

La grande amicizia che lega il centravanti brasiliano al fenomeno argentino, nata ai tempi del Barcellona, lo ha portato ad un allontanamento graduale con l’attaccante francese. In questo avvio di stagione non sono mancati episodi polemici tra i due compagni, a partire dal famoso ‘rigore della discordia’ dello scorso agosto.

Nel match giocato contro il Montpellier, ad esempio, Neymar soffiò un tiro dal dischetto allo stesso Mbappé, scatenando l’ira del francese immortalata dalle telecamere. Una reazione senza precedenti, alla quale fece seguito la mancata esultanza insieme al resto dei compagni dell’ex Monaco dopo il rigore trasformato in rete dal brasiliano.

Lite Neymar-Mbappé, l’ultima reazione del brasiliano alimenta il mistero

A rinforzare la tesi di una presunta spaccatura interna tra Neymar e Mbappé, qualche giorno più tardi venne diffuso sui social un video di un’esercitazione in allenamento del Psg, in cui i due sembravano ignorarsi a vicenda. Insomma, un clima non ideale soprattutto per il nuovo allenatore Galtier, chiamato a gestire l’umore di due campionissimi all’interno del suo spogliatoio.

A gettare ulteriori ombre sulla relazione tra i due compagni, è stato lo stesso Neymar in occasione del match amichevole giocato nella giornata di ieri tra Brasile e Ghana, con il risultato di 3-0 in favore dei verdeoro. Al termine dell’incontro, l’attaccante ex Barcellona si è fermato ai microfoni dei tanti giornalisti per commentare la prestazione della sua squadra.

Tra le tante domande che gli sono state rivolte, però, Neymar ha perso le staffe quando gli è stato chiesto di commentare il suo rapporto con Mbappé, scappando via dai cronisti e mettendo fine a tutte le interviste. Il brasiliano ha inizialmente chiesto al giornalista di ripetere la domanda, chiarendo successivamente di non aver alcuna intenzione di rispondere in merito alla sua relazione con il francese per poi fuggire via.