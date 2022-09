Sentenza dalla Nazionale: “Allegri sta rovinando Vlahovic”

Non c’è pace per Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic, le critiche arrivano anche durante i match delle Nazionali

Servirà una scossa importante alla Juventus dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali per invertire il trend negativo di questo inizio di stagione. Infatti i bianconeri in questo inizio di stagione sono crollati sia in campionato che in Champions League. Le uniche vittorie sono arrivate contro Spezia e Sassuolo, poi quattro pareggi e una sconfitta, pesante contro i l Monza.

Mentre in Champions League il cammino si è complicato con le sconfitte contro Psg e Benfica nelle due giornate giocate. Ovviamente sulla graticola al momento c’è il tecnico Massimiliano Allegri, che sente traballare la panchina e avrà bisogno di un importante ripartenza sin dalla prossima partita contro il Bologna. Al centro delle critiche però è finito anche Dusan Vlahovic, che fatica a trovare la via del gol in bianconero ma non solo. Anche in Nazionale arrivano le critiche per il bomber e Massimiliano Allegri.

Vlahovic non segna nemmeno in Nazionale: critiche al bomber e ad Allegri sui social

Vince e convince la Serbia nel match contro la Svezia che permette l’aggancio alla Norvegia in vetta e la possibilità di giocarsi la promozione nello scontro diretto che chiuderà il girone. Quattro gol che però non vedono la firma di Dusan Vlahovic. Il bomber della Juventus serve a Mitrovic un assist, ma non riesce a trovare la via del gol nemmeno in Nazionale, sprecando una grande occasione a tu per tu con il portiere avversario. Sui social partono le critiche per Vlahovic in relazione anche al periodo complicato della Juventus. In particolare alcuni utenti scrivono che a rovinare l’attaccante ex Fiorentina sia proprio il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Inevitabilmente poi arriva anche il paragone con Mitrovic, altro attaccante della Serbia che oggi ha segnato una tripletta, con molti che sostengono che il bomber del Fulham sia meglio di Vlahovic. Dunque oltre che alla Juventus una scossa importante e soprattutto un ritorno al gol, servirà anche a Dusan Vlahovic, che fino ad ora non sta certamente rispettando le attese dei tifosi bianconeri.

