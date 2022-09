Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 23 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Al centro dell’attenzione mediatica, anche oggi, c’è l’Inter e in particolare la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. “L’Inter vota Inzaghi” è il titolo con cui la Rosea ha scelto di aprire l’edizione di oggi, segno del fatto che la dirigenza ha scelta di ribadire la sua fiducia all’ex Lazio anche dopo il vertice di ieri. Un occhio anche all’Italia che stasera dovrà vedersela contro l’Inghilterra, non proprio un impegno semplice: “Italia, San Siro aiutaci tu”.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha scelto di mettere in primo piano la Juventus e la sua crisi di risultati: “La Juve tradita”. E il riferimento è a Paul Pogba e Angel Di Maria che, tra infortuni e nervosismo, non hanno ancora dato apporto alla causa bianconera. Importante anche il tema delle squalifiche tra gli allenatori: “Stop a Sarri e Mou, romane senza guida”.

Occhio anche a ‘TuttoSport’ che sceglie sempre la Juve per iniziare: “Juve, unità anticrisi”. E con Arkadiusz Milik, il più positivo nella partenza rallentata bianconera. E anche qui si parla di Nazionale: “Avete ancora voglia d’Italia?”, la domanda sembra farcela Roberto Mancini in persona, in attesa della risposta del campo.

Rassegna Stampa 23 settembre, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Facciamo un salto all’estero dove ‘L’Equipe’ apre con il commento al match tra Francia e Austria, terminato 2-0 per i transalpini con gol di Mbappe e Giroud: “Nettement moins flou”, il titolo e con l’attaccante francese del PSG in primo piano.

Andiamo poi in Spagna, con il ‘Mundo Deportivo’ che dedica la sua apertura al caso Griezmann in bilico tra Barcellona e Atletico Madrid: “Negociacion Griezmann” e in primo piano l’attaccante francese pensoso, e anche un po’ solo, in attesa di conoscere il suo futuro, tra un riscatto che resta in bilico e gli ingressi nei finali che stanno facendo solo male a lui e all’Atletico.