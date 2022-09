Fischi continui a San Siro: “Non capisco, è imbarazzante”

Fischiato a San Siro: è successo ancora una volta durante il match di Nations League tra la squadra di Mancini e quella di Southgate

Gianluigi Donnarumma ancora nel mirino dei tifosi. Il portiere della Nazionale italiana continua ad essere beccato dal pubblico ogni volta che tocca il pallone.

Sta succedendo durante il match degli azzurri contro l’Inghilterra, che si sta giocando a San Siro, in quello che fu il suo stadio. Fischi rivolti all’estremo difensore del Psg che stanno facendo discutere sui social: c’è chi appoggia la contestazione a Donnarumma – verosimilmente tifosi del Milan – e chi attacca proprio i sostenitori rossoneri, colpevoli di non averlo ancora dimenticato.

Dai commenti su Twitter si può notare la netta divisione:

Fischiano Donnarumma? Bravi Fossi allo stadio tiferei pure per l’Inghilterra. Così magari cacciano Mancini una volta per tutte. #ItaliaInghilterra #NationsLeague

Sono stramilanista, ma non capisco i fischi a Donnarumma quando gioca in nazionale. In nazionale non avrei fischiato manco Buffon #ItaliaInghilterra

— Emilia Vitulano (@Evi1972) September 23, 2022