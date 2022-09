DIRETTA Nations League, Italia-Inghilterra | Formazioni UFFICIALI LIVE

Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League: avversario di oggi è l’Inghilterra

I campionati sono in pausa per dare spazio alle gare delle rispettive Nazionali. È il caso anche di quella italiana che, per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League, ospita l’Inghilterra.

Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, devono fare a meno di diversi calciatori fuori per infortunio e altri per scelta prettamente tecnica non sono stati neanche convocati. Le defezioni dell’ultima ora riguardano il bomber della Lazio, Ciro Immobile, e il centrocampista del Milan, Sandro Tonali: quest’ultimo ha già lasciato il ritiro, mente il 32enne attaccante campano resterà a disposizione per tentare il recupero in vista della sfida contro l’Ungheria di Marco Rossi. Anche il selezionatore inglese, Gareth Southgate, deve fare a meno del centravanti della Roma, Tammy Abraham, fermato da un problema alla spalla. Per gli ospiti, fanalino di coda a soli due punti, è necessario portare a casa un risultato positivo, in attesa dell’esito della sfida tra la Germania e l’Ungheria, rispettivamente a quota sei e sette punti in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. CT: Mancini

INGHILTERRA (3-5-2): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka; Kane. CT: Southgate

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna)

CLASSIFICA GRUPPO 3: Ungheria 7; Germania 6; Italia 5; Inghilterra 2