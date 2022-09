La firma spiazza Juve e Milan: c’è il via libera di Klopp

Mossa a sorpresa da parte del Liverpool che rischia di mettere definitivamente fuori dai giochi le due formazioni italiane

Dall’Inghilterra non giungono buone notizie per il mercato di Juventus e Milan. Stando alle ultime informazioni circolate, infatti, il Liverpool starebbe lavorando per chiudere un accordo che sembrava essere sfumato sino a poche settimane fa, a discapito dei due club italiani.

Sia Juventus e Milan, infatti, nonostante i tanti volti nuovi aggiunti alle rispettive rose nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, hanno già ripreso a lavorare per il futuro. Tra i tanti profili osservati, ovviamente un occhio di riguardo viene riservato ai tanti calciatori che la prossima estate andranno in scadenza di contratto. Uno degli obiettivi condivisi dai due club e giunto all’ultimo anno di contratto è legato proprio al Liverpool.

Si tratta di Naby Keita, forte centrocampista prelevato dai ‘Reds’ nel 2018 dal Lipsia per un maxi investimento da 60 milioni di euro. Il calciatore, in assenza di nuovi accordi con il club inglese, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Sul rinnovo si è discusso parecchio negli ultimi tempi, soprattutto a causa dei tanti problemi fisici che hanno tormentato il ragazzo durante le stagioni trascorse in Premier League.

Calciomercato Milan e Juve, il Liverpool apre al rinnovo di Naby Keita

Secondo le indiscrezioni diffuse da ‘Football Insider’, in realtà nei giorni scorsi il Liverpool avrebbe aperto quasi a sorpresa al rinnovo di Naby Keita. Jurgen Klopp crede infatti che il calciatore possa ancora dare molto alla causa dei ‘Reds’ e per questa ragione avrebbe già dato il via libera all’apertura delle trattative con il suo entourage.

Una mossa che in un certo senso rischia di spiazzare Juventus e Milan, le quali avevano chiesto delle informazioni sulla situazione del centrocampista guineano lo scorso agosto. Qualora però il Liverpool non riuscisse ad assicurarsi la firma di Naby Keita sul nuovo contratto, ovviamente il centrocampista tornerebbe in cima ai desideri dei due club.

L’ex Lipsia, al top della condizione, rimane senz’altro un calciatore di dimensione internazionale che – per caratteristiche – in un campionato come quello italiano potrebbe trovare l’ambiente ideale in cui consacrarsi una volta per tutte.