Calciomercato Lazio, Milinkovic si impunta: alla Juve in saldo

Sergej Milinkovic-Savic resta al centro delle idee della Juventus sul calciomercato. L’operazione potrebbe essere favorita dalla clausola rescissoria

È vero, l’inizio della stagione della Juventus non è andato esattamente come ci si poteva aspettare e non ci riferiamo solo al campo e all’allenatore tanto criticato e seduto in panchina.

Infatti, anche il calciomercato fino a questo momento non ha dato i suoi frutti. Nonostante i tanti acquisti, la rotta non è cambiata rispetto a qualche mese fa e ci riferiamo, in particolare, al centrocampo. Paul Pogba e Angel Di Maria, tra infortuni e nervosismi vari, non sono riusciti a dare quanto ci si aspettava, ma ancora è presto per i giudizi definitivi e la dirigenza, dopo aver confermato Massimiliano Allegri, si aspetta al più presto la svolta definitiva sul campo. E la sosta, almeno in questo, è arrivata in aiuto dei bianconeri. Poi, però, c’è il futuro e un colpo che da mesi (se non anni) intriga moltissimo tifosi e addetti ai lavori: stiamo parlando di Milinkovic. Il serbo l’ha iniziata alla grande la stagione con la maglia della Lazio: basterebbe l’ultima partita contro la Cremonese per crederci. Ma sul calciomercato, l’opzione Juventus potrebbe diventare sempre più calda nei prossimi mesi.

Milinkovic, la clausola e il rinnovo: Juventus in agguato

Da diverse sessioni di calciomercato si parla del possibile addio a suon di milioni del centrocampista serbo alla Lazio, ma fino ad oggi la maxi offerta attesa da Claudio Lotito non è mai arrivata. Le cose, però, potrebbero cambiare nel prossimo futuro e non per forza con cifre mirabolanti. Infatti, il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2024 e la Lazio vuole iniziare a pensare al rinnovo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, l’appuntamento tra i biancocelesti e l’agente Kezman è fissato per fine mese, ma le contrattazioni non si preannunciano facili. Milinkovic vorrebbe nel contratto una clausola rescissoria bassa, probabilmente per rendere più accessibile l’addio. Per ora il club fa muro, toccherà riparlarne. La Juventus, in ogni caso, è pronta a tornare alla carica: con la clausola avrebbe uno strumento immediato per arrivare al calciatore, ma senza rinnovo il prezzo è destinato a scendere. Ma per questi scenari, forse, è ancora troppo presto.