Ritorno di fiamma e addio Juve, l’intrigo Vlahovic fa volare anche l’Inter

Le prestazioni del centravanti serbo nelle ultime uscite con la Juventus hanno attirato parecchie critiche

Dopo l’ottimo impatto che aveva avuto sulla Juventus nella seconda parte della scorsa stagione, Dusan Vlahovic non è ancora riuscito a prendersi sulle spalle il peso della squadra bianconera. Anzi, l’impressione è che – con questa tipologia di gioco – l’arrivo di Arek Milik in attacco lo abbia quasi messo in ombra.

Al termine della pausa delle nazionali, dovrà essere Massimiliano Allegri in primis a trovare una soluzione ai problemi accusati dal centravanti serbo. I pochi palloni toccati nelle ultime partite e lo scarso coinvolgimento all’interno di una fase offensiva comunque macchinosa, hanno penalizzato il suo formidabile ‘killer instinct’ negli ultimi metri.

A complicare il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus potrebbero essere le nuove voci fuoriuscite dall’Inghilterra. Il centravanti serbo da qualche tempo è infatti entrato nei radar del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Secondo ’90min’, gli ‘Spurs’ a fine stagione potrebbero perdere Harry Kane a fronte di una maxi offerta del Bayern Monaco. Con un contratto in scadenza nel giugno 2024, un eventuale assalto per il centravanti inglese da parte dei bavaresi diverrebbe per gli ‘Spurs’ davvero complicato da respingere.

Calciomercato Juve, Kane al Bayern libera il Tottenham su Vlahovic

Detto ciò, anche qualora Antonio Conte dovesse decidere di non prolungare la sua avventura alla guida del Tottenham al termine dell’attuale stagione – alimentando fine le voci che lo vedrebbero di ritorno alla Juventus – il nome di Vlahovic come sostituto di Kane potrebbe restare di grande attualità visto che è un profilo che piace soprattutto a Paratici.

Un intrigo che vede l’Inter spettatrice interessata affinché l’eventuale affare tra Tottenham e Juventus vada in porto. Vlahovic, infatti, non è l’unico ‘bomber’ in cima alla lista dei desideri degli Spurs. Romelu Lukaku, ad esempio, a fine stagione rientrerà dal prestito al Chelsea e – in caso di mancato accordo tra ‘Blues’ e nerazzurri – potrebbe tornare nel mirino di Conte.

Attenzione anche a Lautaro Martinez, altro attaccante già allenato e assai gradito dall’ex allenatore dell’Inter. Il centravanti argentino ha siglato appena un anno fa un importante rinnovo di contratto fino al giugno 2026, ma a fronte di una proposta da oltre 80 milioni potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza interista.