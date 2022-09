Bocciato da Allegri, torna alla Juventus insieme a Conte

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato la suggestione Conte alla Juventus chiedendo quale calciatore dovrebbe eventualmente portare dal Tottenham ai bianconeri

Il momento negativo della Juventus sta evidentemente rubando la scena. I bianconeri stentano sia dal punto di vista del gioco che dei risultati, e l’ultimo ko prima della sosta in casa del Monza non ha fatto altro che aggravare una situazione sempre più pesante e tutta da risolvere. Allegri è chiamato a trovare una soluzione per uscire dalle sabbie mobili di un mese di settembre totalmente da dimenticare.

Il tecnico livornese è l’uomo più criticato del momento in casa Juventus, e al netto di un contratto lungo ed oneroso, non mancano le voci su eventuali nomi di sostituti per il prossimo futuro. Il più suggestivo degli ultimi giorni è senza dubbio quello di Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham ed ex condottiero sia in campo che in panchina della stessa Juve.

Sondaggio CM.IT | Juventus e quel ritorno suggestivo di Conte: i tifosi votano Kulusevski come acquisto

In merito alla questione sono inoltre intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio proprio relativo alla panchina della Juventus e all’eventuale ritorno di Antonio Conte. Il tecnico ex Inter è tra le possibili piste per la prossima stagione juventina e abbiamo quindi domandato quale giocatore dovrebbe portare in bianconero dal Tottenham qualora si concretizzasse un rientro a Torino.

Con il 32% delle preferenze a trionfare è un altro ex juventino come Dejan Kulusevski, bocciato con Allegri e spedito lo scorso gennaio proprio nel nord di Londra. A seguire col 30% dei voti un ex Inter come Ivan Perisic mentre col 25% si assesta Cristian Romero, difensore argentino. Lontanissimo un’altra vecchia conoscenza a tinte bianconere come Rodrigo Bentancur, altro recente bocciato di Allegri.

Kulusevski alla Juventus ha messo insieme in totale 74 presenze con 9 gol e 10 assist prima di andare via nel mercato invernale 2022 proprio agli Spurs dove invece si è rilanciato in soli sei mesi. Ben 5 gol e 8 assist nel primo scorcio alla corte di Conte ed anche questo nuovo inizio di Premier da una rete con tre passaggi vincenti appare incoraggiante.

Ecco l’esito del sondaggio proposto sul nostro canale Telegram: