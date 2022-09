Vlahovic ritrova il sorriso lontano da Allegri: “Finalmente”

Dusan Vlahovic si allontana per un po’ dai problemi di casa Juventus per ritrovare il sorriso con i colori della sua nazionale. L’entusiasmo ritrovato con la Serbia

I problemi della Juventus sono sotto gli occhi di tutti: la squadra di Massimiliano Allegri è in difficoltà sia in campionato che in Champions League. In Serie A manca un successo dal 31 agosto ed in generale la squadra è apparsa svuotata e senza gioco, con difficoltà evidenti nel rifornire a dovere e in modo pulito gli attaccanti.

In Europa lo score è ancora più deficitario, con zero punti dopo due gare e la consapevolezza di aver parzialmente compromesso le chance di passaggio del turno, che ora restano ancorate ad una seconda fase che non consente passi falsi. A far storcere il naso è soprattutto il gioco sterile della Juventus, con gli attaccanti spesso avulsi dal gioco e raramente messi in condizione di fare male. Dusan Vlahovic è l’emblema del momento triste dei bianconeri: il serbo ha messo a segno quattro gol, tre dei quali su calcio da fermo, e non ha mai timbrato il cartellino in un settembre terribile.

Vlahovic dai problemi con la Juventus alla carica con la Serbia: “Non vedevo l’ora”

Vlahovic per una manciata di giorni ora potrà mettersi alle spalle i problemi ravvisati con la Juventus per tuffarsi anima e corpo sulla sua Serbia che riabbraccia con enorme entusiasmo. Una felicità distante da ciò che sta accadendo alla corte di Allegri che si evince anche dalle parole rilasciate ai canali ufficiali della federazione serba: “Non vedevo l’ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall’infortunio nel miglior modo possibile”.

Un gruppo che sembra stimolare tantissimo Vlahovic: “Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potevo fare per la mia nazionale in quel momento. Ora sono pronto e molto felice di essere di nuovo tra i convocati. Non vedo l’ora di giocare contro Svezia e Norvegia“. Più carico che mai Vlahovic è pronto per scendere in campo con la Serbia, mettendo in un cassetto i problemi con la Juve.