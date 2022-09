Subito una tegola in Nazionale: Milan-Juve a forte rischio

Un big si ferma per infortunio nella prima serata di Nations League. Milan-Juve dopo la sosta a forte rischio

Le soste per le Nazionali nel corso della stagione sono spesso indigeste alle big, e nella prima serata di Nations League è subito arrivata una pesante tegola.

A farne le spese, durante Francia-Austria, è il Milan e Mike Maignan: il portiere francese è stato costretto ad abbandonare la partita nel primo tempo a causa di un problema al polpaccio sinistro. L’estremo difensore rossonero è stato sostituito da Deschamps e allarma subito il Milan. Dopo la sosta, la squadra di Pioli sarà attesa da un calendario di fuoco: la trasferta di Empoli anticiperà gli scontri diretti contro la Juventus e il doppio confronto in Champions League contro il Chelsea. Si attendono ora i primi aggiornamenti dalla Francia e novità sulle condizioni del portiere, che fa subito preoccupare il Milan e i suoi tifosi.

Milan, infortunio per Maignan: le sue condizioni

Non solo Maignan. Nel corso del primo tempo di Francia-Austria, anche Kounde ha lasciato il campo per un infortunio muscolare. Una notizia che riguarda anche l’Inter, prossima avversaria del Barcellona in Champions League. In casa Olanda, inoltre, si è fermato Depay, un’altra pedina di Xavi che rischia di saltare le due sfide coi nerazzurri.