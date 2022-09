Rifiutata una nuova proposta, il tecnico aspetta Inter e Juve

Juventus e Inter stanno attraversando una crisi di risultati importante, con Allegri e Inzaghi sul banco degli imputati: il tecnico aspetta

Destini incrociati per Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Antonio Conte, non è un mistero che Marotta abbia pensato al tecnico livornese per la panchina nerazzurra: la scelta di Max di accettare la proposta della Juventus ha portato l’Inter a virare sul romagnolo.

Ora entrambi gli allenatori sono messi in discussione dalle rispettive società e stanno vivendo un periodo di contestazione da parte delle due tifoserie. Le voci di un possibile esonero di Massimiliano Allegri già nei prossimi mesi continuano ad inseguirsi, mentre per Inzaghi la sensazione è che si andrà avanti fino al termine della stagione. Entrambi, però, appaiono in forte dubbio riguardo alla prossima stagione. Uno dei possibili eredi, intanto, continua a rifiutare nuove proposte e attende le due big italiane.

Calciomercato, Pochettino rifiuta anche il Nizza | Aspetta Juve e Inter

Nel ventaglio di allenatori attualmente disponibili e che potrebbe fare al caso di Inter e Juventus c’è anche Mauricio Pochettino. L’argentino è senza panchina dopo l’esonero dal PSG ed è in cerca di una nuova e stimolante avventura. Secondo quanto riportato a ‘FootMercato’, l’ex Tottenham avrebbe rifiutato una nuova proposta del Nizza perché sarebbe in attesa di un progetto più ambizioso. Nel suo destino potrebbe esserci anche un approdo in Serie A o, quantomeno, un intreccio con un grande ritorno per il calcio italiano.

In caso di esonero di Massimiliano Allegri a stagione in corso o di Simone Inzaghi al termine della stagione, quella di Mauricio Pochettino potrebbe rappresentare una candidatura da prendere in seria considerazione. Inoltre, attenzione anche al possibile intreccio con Antonio Conte. Qualora il tecnico salentino dovesse decidere di non rinnovare con il Tottenham, è in scadenza di contratto nel prossimo 30 giugno, l’argentino potrebbe fare ritorno a Londra. Agli ‘Spurs’ ha espresso il suo miglior calcio, riuscendo anche a raggiungere una storica finale di Champions League e gode ancora di moltissimi estimatori. Insomma, Mauricio Pochettino non ha fretta di accettare un nuovo progetto e preferisce aspettare l’occasione giusta.