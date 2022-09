ESCLUSIVO | Scout all’opera: big spagnola sulla nuova stella del Genoa

Dalla Serie B alla Liga spagnola: il nuovo acquisto del Genoa, l’attaccante turco Guven Yalcin, viene attenzionato dal Villarreal

Dopo aver giocato qualche spezzone di gara nelle prime cinque giornate del campionato di Serie B ed in Coppa Italia, sabato scorso Guven Yalcin ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Genoa.

Nel successo casalingo contro il Modena, l’attaccante turco classe 1999 arrivato da svincolato dal Besiktas, ha dimostrato lampi di tecnica sebbene la sua condizione non sia ancora ottimale. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, su Guven Yalcin ha già messo gli occhi il Villarreal, che manderà i suoi scout in Italia a monitorare le sue prestazioni con la squadra di Blessin in questa stagione. Reduci dalla semifinale di Champions e grandi favoriti per la vittoria della Conference League, gli spagnoli sono alla ricerca di occasioni per rinforzare il proprio reparto offensivo tra la sessione di gennaio e quella di giugno.