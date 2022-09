Due positivi al Covid in Nazionale: la nota UFFICIALE

Come recita il comunicato della Federcalcio, “entrambi sono stati isolati dalla squadra e partiranno dall’hotel”

A meno di sorprese salteranno la sfida di Nations League di venerdì contro la capolista Ungheria. C’è il comunicato ufficiale della Federcalcio, entrambi sono risultati positivi al Covid-19.

La notizia giunge dalla Germania, precisamente dal Twitter della Federazione tedesca. Sono risultati positivi al Coronavirus due calciatori della Nazionale guidata da Flick, presente nello stesso Gruppo (il 3) dell’Italia di Mancini. I teutonici sono secondi, dietro l’Ungheria e davanti gli azzurri dopo quattro giornate.

La prossima sarà appunto contro i ‘magiari’ dell’italiano Rossi, una sfida che può valere tantissimo dove difficilmente ci saranno Manuel Neuer e Leon Goretzka. Sono loro i positivi al Covid, come da annuncio ufficiale: “Entrambi sono stati isolati dalla squadra – aggiunge la nota – e partiranno dall’hotel”.

ℹ️ @Manuel_Neuer and @leongoretzka_ have tested positive for Covid-19. Both have been isolated from the team and will depart from the hotel. pic.twitter.com/MkvzssItZm — Germany (@DFB_Team_EN) September 21, 2022

Neuer e Goretzka avversari dell’Inter in Champions. Il Bayern e la smentita su Tuchel

Neuer e Goretzka sono due ‘colossi’ della Germania, in particolare il portiere che ha all’attivo ben 113 presenze e il Mondiale vinto nel 2014. Entrambi militano nella stessa squadra, il Bayern Monaco avversario dell’Inter nella fase a gironi di Champions League. I bavaresi hanno vinto la sfida d’andata al ‘Meazza’ per 2-0, Neuer ha giocato titolare mentre Goretzka è subentrato nella ripresa a Sabitzer. Il Bayern ha vinto anche la seconda partita, quella col Barcellona del grande ex Lewandowski, mentre in Bundesliga sta a dir poco arrancando, come dimostrano i 12 punti ottenuti nei primi sette incontri e le cinque lunghezze di distacco dalla capolista Union Berlino.

A proposito dell’avvio infelice in Patria (il peggiore degli ultimi venti anni), negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni che danno addirittura Nagelsmann a rischio esonero, con Tuchel (accostato pure alla Juventus) pronto a rimpiazzarlo. Questi rumors, tuttavia, sono stati seccamente smentiti dal presidente dei bavaresi: “Siamo convinti di Nagelsmann e dell’intero team – le parole di Herbert Hainer al quotidiano tedesco ‘Tz’ – Dopo la pausa per le Nazionali, torneremo a dare il massimo per il Bayern”.