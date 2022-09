Brutte notizie per Sarri: la lesione è UFFICIALE

Lazio, brutte notizie per Maurizio Sarri: ufficiale la lesione al bicipite della coscia destra per il titolarissimo

Se nella scorsa stagione ha faticato ad imporsi, all’inizio di questa nuova annata Manuel Lazzari è stato sostanzialmente un titolare inamovibile nello scacchiere di Maurizio Sarri. Il giocatore ha fino ad ora collezionato sei presenze in campionato, saltando solo la gara contro la Cremonese per infortunio.

E proprio nella giornata di oggi il terzino della Lazio è stato sottoposto ad esami clinici strumentali in Paideia per verificare l’entità dell’infortunio. Esami che hanno confermato una lesione al bicipite della coscia destra. Una brutta notizia quindi per l’allenatore che rischia di fare a meno di una pedina importante per le prossime giornate, anche se i tempi di recupero sono ancora da quantificare. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna, presso Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra.

Il calciatore continuerà pertanto le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero”.