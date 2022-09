Crisi del gol e bocciatura top: a gennaio si torna su Ronaldo

L’attacco è in crisi e il top bocciato: possibile ritorno su Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato estivo

“Non stiamo parlando con nessun allenatore, abbiamo fiducia in lui. Ovviamente non siamo soddisfatti e siamo tutti di cattivo umore. Pensiamo solo alla prossima gara”.

Oliver Kahn, dirigente del Bayern Monaco, ha confermato la fiducia a Nagelsmann dopo l’ultima sconfitta in Bundesliga. Anche la squadra bavarese sta attraversando un momento difficile e, a sorpresa, nel campionato tedesco, dove si trova attualmente quinta in classifica a cinque punti dalla capolista Union Berlino. Sta pesando soprattutto l’addio di Lewandowski, e stanno anche mancando i gol di Sadio Mané. L’ex Liverpool, dopo un ottimo avvio, è infatti rimasto a secco nelle ultime sei partite tra Bundes e Champions League. Nelle ultime ore si è così tornato a parlare dell’ipotesi Cristiano Ronaldo per la società tedesca. Dal ritiro del suo Portogallo, CR7 ha dichiarato ad ‘A Bola’: “Spero di far parte della selezione ancora per qualche anno. Mi sento ancora motivato, la mia ambizione è alta. Il mio percorso in Nazionale non è finito. Abbiamo molti giovani di qualità. Sarò al Mondiale e voglio essere all’Europeo“. L’ex Juve ha rilanciato, affermando di voler proseguire la propria leggendaria carriera fino ai prossimi Europei in programma nel 2024. E il suo futuro al Manchester United è ancora in bilico.

Bayern Monaco, possibile ritorno su Cristiano Ronaldo: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il Bayern Monaco tornerà all’assalto di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato invernale. L’obiettivo è quello di risolvere il problema del gol, affiancando l’ex Juventus a Mané: l’ex Liverpool sarebbe riportato sulla fascia, con il ritorno dopo Lewandowski di un attaccante d’area di rigore del calibro di CR7, che nonostante l’età non ha ancora perso il fiuto del gol. Ieri sera CR7 è stato premiato come miglior giocatore di tutti i tempi in Portogallo e sul suo futuro sembra già avere le idee chiare: “Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento di questa portata. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo. Ringrazio tutti coloro che sono stati importanti nella mia carriera. È stata una lunga strada, ma vorrei dire che la mia strada non è ancora finita“. Il Bayern è alla finestra.