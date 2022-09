Milan, futuro Kalulu: annuncio sul rinnovo

Il difensore del Milan Kalulu esce allo scoperto sul proprio futuro: dal rinnovo con i rossoneri al rapporto con Maldini

Pierre Kalulu è diventato una delle colonne portanti della difesa del Milan. Il difensore arrivato due anni fa dal Lione ha conquistato sin da subito l’ambiente rossonero e Stefano Pioli, diventando uno dei titolari inamovibili della retroguardia milanista nell’anno dello scudetto.

Ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ il difensore ha parlato del suo arrivo a Milano e della chiamata ricevuta da Maldini svelando: “Fa un certo effetto se ti chiama Paolo Maldini. La prima volta mi fece davvero impressione. Anche se sono giovane, l’ho comunque visto giocare, certo a fine carriera, ma rimane un riferimento. La cosa divertente è che sul momento le parti erano un po’ invertite, visto che io cercavo di mantenere un certo distacco e lui di convincermi. Poi mi ha convinto dicendomi che aveva piena fiducia in me, che avrei fatto parte della prima squadra, trovando spazio in funzione della mia crescita. Lui è sempre molto presente, senza mai sovrapporsi all’allenatore. Mi consiglia per esempio sul modo di difendere in certe fasi, o su come poter gestire un certo attaccante. Piccoli dettagli che però ti permettono di migliorare molto”.

Kalulu allo scoperto sul futuro: le parole sul rinnovo di contratto

Pierre Kalulu è sempre più protagonista nel Milan. Il difensore rossonero alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato del possibile rinnovo di contratto con i rossoneri affermando: “Se tutto va bene come adesso, che si vince e gioco da titolare, c’è solo la voglia di continuare. Ma del contratto ci sarà modo di parlarne con i dirigenti”. Dunque il difensore francese non ha dubbi sul proprio futuro, ma ovviamente pone delle condizioni. Infatti la titolarità e le ambizioni della squadra saranno fondamentali per arrivare a siglare l’accordo per il prolungamento del contratto. Quello attuale di contratto scadrà nel 2025, quindi c’è ancora tempo per Kalulu e la dirigenza del Milan per parlare dell’eventuale rinnovo. Ma i rossoneri faranno comunque bene a non aspettare troppo per avanzare un’offerta.